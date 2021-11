Shadow : Tout savoir sur le service de PC dématérialisé

Présentation

Un PC, notamment sous Windows, constitue l’une des meilleures solutions pour jouer aux jeux vidéo. Par rapport aux consoles de jeux, les PC gamers disposent généralement de configurations plus élevées et. Les ordinateurs sous Windows possèdent également d’un catalogue nettement plus large que leurs concurrents sous macOS et Linux.

Toutefois, l’accès aux meilleurs composants reste assez onéreux et une configuration actuellement suffisante peut rapidement devenir obsolète. De plus, ce genre d’ordinateurs ont un sérieux impact sur la facture d’électricité. A moins d’être plein aux as, ceci constitue un certain obstacle pour les plus grands amateurs de jeux vidéo.

Heureusement, des solutions se présentent pour remédier à cela. Parmi celles-ci, il y a l’accès à un PC dématérialisé. La startup française Blade propose depuis 2017 l’une des plus importantes solutions de PC dématérialisé baptisé Shadow. Ce dernier offre une expérience très intéressante pour le cloud gaming mais aussi pour d’autres usages.

A qui se destine Shadow ?

Shadow se montre très pratique dans un grand nombre de situations. Tout d’abord, les joueurs qui désirent constamment disposer des meilleures configurations gaming sur leurs PC auront un bel intérêt de s’abonner au service. En effet, avoir un PC gamer constamment aux meilleures configurations nécessite d’acheter de nouveaux composants ou même un nouvel ordinateur au moins tous les deux. Tout ceci représente des dépenses assez imposantes, surtout comparé aux consoles de salon qui durent environ sept ans.

A part cela, il y a ceux qui ne disposent pas d’un ordinateur sous Windows. Dans de nombreux domaines, un bon MacBook Pro se montre largement plus pratique qu’un PC Windows, et l’on peut difficilement imaginer le fait d’acheter deux ordinateurs à plus de 2000 € chacun juste pour jouer aux jeux vidéo.

Shadow permettra alors d’accéder à tous les jeux tout en restant sur un Mac. Même ceux qui possèdent un appareil Windows ou Linux assez faible peuvent profiter pleinement des titres les plus gourmands. Il en est de même pour les utilisateurs de mobiles Android et iOS et même les Smart TV.

Shadow est une solution de PC dématérialisé. Il se repose sur le principe du cloud gaming, c’est-à-dire que l’intégralité du hardware se trouve dans les datacenters de la plateforme et il suffit de disposer d’un minimum d’équipement pour faire tourner toutes les tâches.

Mais contrairement à la majorité des services de cloud gaming, Shadow ne se limite pas aux seuls jeux vidéo. En effet, il permet d’accéder à un PC Windows entièrement fonctionnel. L’on pourra de ce fait y installer les jeux et autres logiciels dont on a besoin pour pouvoir les utiliser par la suite.

Le tout se fera bien entendu à distance, avec les meilleures configuration hardware. Il se présente sous la forme d’une application à installer sur l’appareil de votre choix. Il dispose d’applications spécifiques pour Windows, macOS, Ubuntu, Android, AndroidTV, iOS, iPadOS et tvOS.

Selon l’appareil utilisé pour l’application, l’on pourra alors ajouter les périphériques nécessaires et les utiliser comme si l’on disposait d’un véritable PC physique chez soi. Le Shadow formé ne nécessitera aucune configuration de votre part, tous les pilotes étant déjà préinstallés sur la machine.

Caractéristiques techniques

Grâce à Shadow, l’on peut disposer d’un PC Windows puissant qui pourra faire tourner tous les jeux gourmands sur PC. Tout d’abord, le Shadow formé embarquera une carte graphique GeForce GTX 1080 ou un modèle équivalent, ce qui permettra d’obtenir des graphismes époustouflants. Ensuite, il emploie un processeur quadri-cœurs avec 8 threads pour assurer une fluidité et une réactivité exemplaires.

Pour la mémoire, il disposera d’une RAM de 12 Go qui supportera parfaitement le multitâches ainsi que tous les logiciels les plus exigeants. En ce qui concerne le stockage, l’on aura accès à 256 Go en SSD avec la possibilité d’étendre jusqu’à 2 To en HDD. En d’autres termes, toutes vos données seront bien conservées sur votre Shadow.

Pour faire tourner l’ensemble, l’on se reposera sur un système d’exploitation Windows 10 64 bits. Celui-ci prendra en charge tous les jeux actuellement disponibles sur PC ainsi que tous les logiciels dont vous pourrez avoir besoin.

Ces configurations sont celles proposées par Shadow au moment où l’on écrit ces lignes. La startup s’engage néanmoins à mettre à jour régulièrement les composants du PC dématérialisé afin de toujours répondre aux exigences des joueurs.

Configuration requise

Bien que l’essentiel des tâches soit assurée par un ordinateur distant, le service nécessite tout de même une configuration minimale du côté de l’utilisateur pour fonctionner normalement.

La première exigence pour pouvoir utiliser Shadow est de disposer d’une connexion internet stable avec une bande passante d’au moins 15 Mbit/s. une connexion par fibre optique est alors vivement conseillée pour obtenir un temps de réponse rapide et une bonne qualité vidéo. Toutefois, l’application est également conçue pour pouvoir s’utiliser sur un réseau ADSL ou 4G.

Pour les appareils Windows, l’on aura besoin au moins d’un processeur Intel Sandy Bridge de 2011 ou bien AMD AM2+ de 2008. Il faudra également un mémoire vive de 2 Go et un OS Windows 10 ou 8.1 avec DirectX 9c. l’entreprise conseille néanmoins d’utiliser un processeur Intel Skylake de 2015 ou AMD AM2+ de 2012 accompagné de 4 Go de RAM. Il devra tourner sous Windows 10 avec DirectX 11 ou supérieur.

Les appareils tournant sous Ubuntu nécessiteront les mêmes hardwares que sur Windows, avec les versions Bionic Beaver (18.04) et Eoan Ermine (19.10) du système d’exploitation et le logiciel libva-glx2.

Pour les appareils sous macOS, Shadow fonctionnera à partir de OS X Sierra avec un processeur Intel Core 2 Duo et 2Go de RAM. L’on conseille toutefois d’utiliser un iMac à partir de 2015 ou bien un MacBook à partir de 2016.

Du côté des mobiles, l’on aura besoin au minimum d’Android 5 mais un appareil sous Android 8 ou ultérieur est conseillé. Du côté d’Apple, il faudra disposer au moins de iOS, iPadOS ou bien tvOS chacune dans la version 11.0. Pour pouvoir utiliser une souris et un clavier, l’on aura besoin de la version 13.4 de chaque OS et de la version 13.0 pour utiliser une manette PS4 ou Xbox.

Pour pouvoir utiliser Shadow, il faudra d’abord ouvrir un compte Shadow. Il suffit pour cela de se rendre sur le site officiel de Shadow. L’on devra alors renseigner quelques informations comme une adresse email, l’identité et une adresse physique. Il sera ensuite demandé de confirmer l’adresse email, choisir un mode d’installation et entrer les informations de paiement.

Le Shadow sera alors prêt entre quelques minutes et quelques heures suivant la confirmation du paiement. La plateforme communiquera néanmoins le temps d’attente lors du processus d’inscription. Pour finir, il ne reste plus qu’à télécharger l’application sur l’appareil de votre choix et de se connecter au compte.

Tarifs

Shadow propose à ses utilisateurs une offre unique qui permet de profiter de tous les avantages du PC dématérialisé. L’abonnement au service coûte alors la somme de 29,99 €/mois. Le premier mois d’abonnement débutera à l’instant où le Shadow sera prêt à l’emploi et non lors de la commande (il peut y avoir plusieurs heures d’attente). Ainsi, le règlement des mensualités suivantes se feront sur la base de cette date.

Avantages / inconvénients

Shadow dispose de nombreux atouts pour en faire un service très intéressant :

Possibilité d’avoir un PC puissant à tout moment.

Configuration technique constamment mise à jour pour répondre aux exigences du moment.

Possibilité d’installer tous les jeux et logiciels compatibles avec Windows.

Compatibilité avec de nombreux OS.

Configuration et installation très simples.

Configurations requises très faibles : pratiquement tous les appareils encore en circulation peuvent faire tourner l’application.

Toutefois, quelques points viennent ternir un peu la prestation proposée par la startup française :

Aucun choix sur la configuration du PC dématérialisé.

Tarif assez élevé.

Notre avis sur Shadow

Shadow se présente comme une belle alternative à l’achat d’un puissant PC Gamer. Il possède en effet de nombreux avantages comme sa simplicité d’utilisation. Grâce à Shadow, l’on n’a plus besoin d’acheter et monter de nouveaux composants d’ordinateur pour avoir un ordinateur performant. De plus, ces composants seront remplacés par des modèles plus récents sans qu’on ait à faire la moindre manipulation.

L’on apprécie également la disponibilité sur un large choix d’appareils. Que vous soyez à la maison, au bureau, en vacances ou n’importe où, vous pourrez facilement accéder à vos jeux et autres logiciels, la seule contrainte étant d’avoir une bonne connexion internet. Ceci ne devrait pas trop constituer un problème vu qu’une simple connexion 4G suffira à faire fonctionner l’application.

Le principal défaut que l’on pourra évoquer se situe au niveau du fait que l’on ne puisse pas choisir la configuration technique du Shadow. Si cette formule unique se montre assez pratique en supprimant les éventuelles hésitations entre les formules, le tarif appliqué se montre assez cher. Cela est d’autant plus perceptible vu que la configuration actuelle est assez limitée et commence à vieillir. L’on s’attend alors à ce qu’une mise à jour arrive très bientôt pour disposer de composants plus récents, notamment la carte graphique.

