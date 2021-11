Le coding bootcamp : à qui peut-il correspondre ?

Le coding bootcamp propose un format d’apprentissage alternatif à ce que l’on peut retrouver à l’école ou via des cours en ligne. Proposant un encadrement et une véritable méthode tout en accordant beaucoup d’autonomie aux apprenants, ce type de format est particulièrement adapté à certains profils !

Quels sont ces profils ?

Même si tout le monde peut faire un bootcamp, il ressort que certains profils reviennent bien plus parmi les apprenants des coding bootcamps ! Que ce soit pour des projets personnels ou professionnels, de nombreux profils se rencontrent et certaines tendances peuvent s’observer.

Les entrepreneurs : se former pour développer son projet

De nombreux entrepreneurs décident de venir suivre une formation coding bootcamp car ils souhaitent avoir la meilleure visibilité technique possible sur leur projet et leur futur produit ou service. De plus en plus de personnes souhaitent développer leur appli web ou mobile, et pour cela, savoir coder permet de pouvoir se débrouiller seul, ou au moins d’avoir une véritable expertise sur la faisabilité technique et de comprendre et intégrer les retours d’expériences des clients et utilisateurs le plus efficacement possible.

En plus de pouvoir mieux gérer son produit, savoir coder permet de gagner en sérieux et crédibilité auprès de ses clients, de ses potentiels investisseurs, mais aussi de ses équipes qui ont conscience que vous savez de quoi vous parlez !

Compléter son cursus et monter en compétences : une plus-value sur le marché du travail !

Digitaliser ses compétences et se former aux outils et techniques de l’avenir, cela représente un énorme atout sur le marché du travail et sur le CV !

Dans le sillage de la crise COVID, il s’est avéré évident que le numérique et la digitalisation des process allaient s’imposer à nous et aux entreprises. Pour cela, avoir dans ses équipes des personnes formées aux compétences numériques et sachant coder est une énorme plus-value, et ce peu importe la taille ou le secteur de l’entreprise !

Bon nombre des apprenants en coding bootcamp visent une montée en compétences pour prétendre à de meilleurs postes ou de nouvelles responsabilités, et pourquoi pas un tournant digital dans leurs missions !

Changer de vie : le coding bootcamp comme moyen de reconversion

Le marché de l’emploi connaît de grosses difficultés sur de nombreux secteurs. Mais s’il y a bien un milieu qui ne connaît pas la crise, c’est le digital et le développement web et mobile !

Profils extrêmement recherchés, les développeurs back, front, ou fullstack sont de véritables perles rares sur le marché du travail, et les employeurs s’arrachent ces compétences.

Que ce soit pour travailler en freelance ou rejoindre une start-up ou une grande entreprise, nombreux sont ceux qui décident d’opérer une reconversion et de se former au développement web et mobile dans un coding bootcamp. Ils permettent aux apprenants d’acquérir des compétences essentielles au métier de développeur et de booster leur CV avec des skills rares et recherchés.

Vous vous identifiez dans un de ces profils ? Alors pourquoi ne pas vous lancer dans l’aventure coding bootcamp vous-même ?

Si vous ne retrouvez pas votre profil, sachez que ceux-ci ne sont que 3 parmi des centaines ! Les formations coding bootcamp accueillent toutes les personnes désireuses d’apprendre, et ce sans prérequis ! Bonne nouvelle pour tous ceux impatients de développer leurs digital skills 😉