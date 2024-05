Pokémon Legends Z-A : un leak dévoile la date de sortie et les nouvelles annonces, c’est du lourd

Remis au gout du jour lors du dernier Pokémon Direct, le tant attendu Pokémon Legends Z-A vient de se dévoiler un peu plus aux fans de la franchise. Voici les nouveaux détails sur la date et les prochaines annonces.

Le big N pourrait bientôt enrichir la franchise Pokémon avec une nouvelle perle. Eh oui, Pokémon Legends : Z-A est de plus en plus imminent. Prévu pour 2025, ce titre promet de captiver les fans en les transportant à nouveau dans la ville emblématique de Lumiose. Intrigue, mystère et nostalgie semblent être les maîtres mots de cette prochaine édition développée pour la Nintendo Switch.

Zoom sur le très attendu Pokémon Legends Z-A

Pokémon Legends : Z-A se pose comme une suite très attendue au sein de la franchise Pokémon, notamment par son retour à Lumiose, lieu phare des titres Pokémon X/Y. Ce nouvel opus, sans date précise de sortie, continue de baigner dans un certain mystère.

La sortie de Pokémon Legends : Z-A est annoncée pour 2025, sans plus de détails pour le moment. Cependant, des indices lâchés par des sources fiables indiquent que nous pourrions obtenir davantage d’informations dès septembre, coïncidant possiblement avec un événement Nintendo Direct ou Pokémon Presents.

Pokémon Legends Z-A : Le grand retour à Lumiose City

Le choix de Lumiose comme décor principal n’est pas anodin. Les fans de longue date de la série Pokémon y verront un hommage agréable à des expériences antérieures tout en espérant de nouvelles aventures enrichissantes.

Une valeur sure pour la Nintendo Switch, ou pour la Nintendo Switch 2

Le lancement de ce jeu pourrait coïncider avec le pic de ventes de la console, étant donné l’importance de la franchise Pokémon dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, avec l’arrivée imminente de la Nintendo Switch 2, il ne serait pas surprenant que le jeu bénéficie d’un partage direct sur le future console de Nintendo.

Annonce prévue en 2025,

Retour dans la populaire ville de Lumiose,

Mystère et anticipation cultivés par une campagne de communication intrigante.

Pokémon Legends : Z-A représente bien plus qu’un simple ajout à la saga – il s’annonce comme une véritable expédition nostalgique doublée d’innovations qui devraient ravir les adeptes de la première heure ainsi que les nouveaux venus.

