Après les énormes succès de The Last of Us II et Uncharted, Naughty Dog vient dévoiser un teasing sur un nouveau projet qui promet une qualité visuelle complètement révolutionnaire. Voici ce que nous savons.

Le doute n’est visiblement plus permis, Naughty Dog a bel et bien un nouveau projet en gestation. En effet, le studio reconnu pour son innovation continue, semble prêt à faire franchir à l’industrie un nouveau cap. Selon les détails d’un récent teasing dévoilé par le studio, les adeptes de jeux vidéo peuvent s’attendre à des évolutions significatives dans les futurs titres du studio, avec la promesse d’une « qualité visuelle révolutionnaire ».

Dernières annonces de Naughty Dog

Connu pour ses réalisations précédentes telles que la série Uncharted et The Last of Us, Naughty Dog continue de marquer l’industrie par ses créations narratives immersives et sa capacité à maximiser les capacités graphiques des consoles actuelles.

Cette fois-ci, ils semblent préparer quelque chose de totalement différent qui promet d’élever encore plus les standards graphiques.

Nouvelles opportunités d’emploi chez Naughty Dog

Le développement du nouveau projet est déjà en cours, comme en témoigne l’ouverture de postes cruciaux au sein de l’équipe. Le studio a annoncé qu’il recrute un artiste conceptuel principal pour les environnements et un animateur de gameplay senior.

Ces rôles seront essentiels pour sculpter la vision ambitieuse du studio en matière de qualité visuelle.

Rumeurs d’un possible remake de Uncharted

Bien que Naughty Dog pousse vers de nouveaux horizons, les rumeurs courent aussi sur un potentiel remake de Uncharted : Drake’s Fortune, même si ce projet peut être externalisé à un autre studio. Cela met en lumière la stratégie versatile du studio, jonglant entre innovation et renouveau de classiques.

Potentielle compatibilité avec les futures consoles

Il est raisonnable de spéculer que, même si ces nouveaux projets sont lancés sur la génération actuelle, ils bénéficieront probablement de versions remastérisées pour exploiter pleinement les capacités des futurs systèmes tels que la PlayStation 6.

La communauté internationale des gamers, ainsi que les critiques, scrutent avec impatience chaque fragment d’information relatif aux nouveaux projets de Naughty Dog. Si les promesses se concrétisent, nous pourrions être à l’aube d’une nouvelle ère de jeux vidéo empreinte d’une qualité visuelle inégalée.

