Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 : de belles promesses dans l’IA et la photo

Durant le Snapdragon Tech Summit 2021, Qualcomm vient de présenter son nouveau SoC premium qui viendra équiper les smartphones haut de gamme pour l’année 2022. Baptisé Snapdragon 8 Gen 1, celui-ci succède au Snapdragon 888 et abandonne au passage la numérotation à trois chiffres habituelle du constructeur américain. Ce nouveau SoC sera non seulement plus puissant que son prédécesseur mais il mise également énormément sur l’intelligence artificielle pour se démarquer.

Des performances revues à la hausse

Quelques jours après la sortie du Dimensity 9000 de MediaTek, Qualcomm se devait de réagir s’il veut toujours proposer le plus puissant SoC pour smartphones Android. Tout comme son concurrent taiwanais, le Snapdragon 8 Gen 1 adopte une gravure en 4 nm. Cela lui confèrera plus de puissance tout en réduisant la consommation énergétique.

Le processeur dispose désormais d’un cœur haute puissance Cortex-X2 qui lui permet entre temps de passer à une architecture ARMv9. Le processeur est associé à un GPU Adreno dont Qualcomm n’a pas encore dévoilé les principales caractéristiques. Le constructeur américain évoque seulement une puce graphique 30% plus puissante que sur la génération précédente.

L’intelligence artificielle mise en avant

Le point que Qualcomm a tenu à appuyer lors de la présentation concerne l’intelligence artificielle. Il introduit une nouvelle génération de la puce Hexagon en charge des calculs IA. À cela s’ajoute une autre puce Sensing Hub de troisième génération qui se chargera également de ces calculs IA. Ces nouveaux processeurs permettront au Snapdragon 8 Gen 1 de venir concurrencer la puce Tensor de Google au niveau de l’IA.

Cela aura bien évidemment de nombreux impact dans l’utilisation quotidienne de l’appareil. Qualcomm a cité quelques exemples comme la possibilité d’arranger intelligemment les notifications ou encore des résultats de recherches basés sur tout un champ lexical et non seulement le mot clé. L’appareil pourra aussi détecter par exemple le ton général des textes contenus dans plusieurs documents.

La photo prend un coup de boost

Le partie photo constitue également un autre secteur qui va grandement profiter de cette intelligence artificielle plus puissante. Cela se traduira notamment par un meilleur traitement de l’image ainsi qu’une détection plus précise des contours. Cela se remarquera également du côté de la gestion des capteurs où l’appareil pourra fusionner les champs de vision de deux capteurs pour obtenir un angle de vision plus large sans distorsions.

Le processeur d’images permettra de supporter des capteurs allant jusqu’à 200 mégapixels. Par ailleurs, il pourra aussi utiliser simultanément trois capteurs différents et la résolution de la vidéo va jusqu’en 8K HDR.

Disponibilité du Snapdragon 8 Gen 1

Le Snapdragon 8 Gen 1 viendra équiper une bonne partie des smartphones Android haut de gamme pour l’année 2022. Les premiers appareils embarquant le nouveau SoC pourraient débarquer sur le marché avant la fin de cette année 2021. Néanmoins, la majorité sortiront certainement au premier trimestre 2022. La concurrence sera certainement très rude avec la présence du nouveau Dimensity 9000 ou encore les SoC propres aux constructeurs comme les Tensor, Exynos 2200 ou encore la toute puissante Apple A15 Bionic.