Avant sa sortie, Stellar Blade est déjà en correction à cause d’un détail artistique jugé raciste

La veille de son lancement très attendu, Stellar Blade, le dernier jeu d’aventure-action de PlayStation, se trouve sous les feux des projecteurs non seulement pour ses qualités ludiques rappelant des titres phares comme Devil May Cry ou NieR : Automata, mais également pour une controverse naissante concernant des éléments graphiques jugés racistes. Ces derniers devraient être corrigés grâce à une mise à jour immédiate.

Stellar Blade : une aventure riche en action et en promesses

D’emblée, Stellar Blade promet de captiver les amateurs du genre avec ses mécanismes de jeu dynamique et un récit entraînant. Inspiré par des grandes œuvres vidéoludiques, il intègre des combats intensifs et une exploration riche qui séduisent généralement un large public.

Les comparaisons avec Devil May Cry et NieR : Automata ne sont pas fortuites; elles soulignent la qualité de l’action et la profondeur narrative que propose Stellar Blade. Les joueurs peuvent s’attendre à être engagés dans un univers où chaque détail du gameplay a été peaufiné pour offrir une expérience immersive.

Le jeu déjà sous poids la controverse

Cependant, malgré l’anticipation positive, une ombre plane sur cette sortie imminente. Un art mural au sein du jeu, perçu comme raciste, a suscité une vague de critiques. L’équipe de développement, Shift Up, a rapidement réagi en annonçant une correction via un patch dès le premier jour de lancement, transformant le mot « hard » en « crime » dans l’espace incriminé.

Réponse rapide de Shift Up

L’intervention de Shift Up illustre de la volonté du studio de prendre au sérieux les feedbacks des utilisateurs et de rectifier les erreurs significatives pouvant affecter l’expérience des joueurs ou véhiculer des messages inappropriés.

Cette promptitude à répondre montre un engagement envers un environnement de jeu respectueux et inclusif.

Potentiel de redressement

Shift Up compte non seulement rectifier le tir mais aussi renforcer les mesures de contrôle qualité pour éviter de telles erreurs à l’avenir. Si ces efforts sont réussis, Stellar Blade pourrait encore rivaliser avec les grands noms du genre d’aventure-action et marquer l’année vidéoludique de son empreinte.

Tout repose maintenant sur la mise en œuvre effective des corrections annoncées et la capacité de Stellar Blade à convaincre la critique et les joueurs de sa valeur intrinsèque au-delà des polémiques.

