OVHcloud : L’hébergement web infogéré francais

L’hébergement web est un service offert par une entreprise, vous permettant de publier votre application ou votre site web sur la toile. Quand vous souscrivez auprès d’un hébergeur web, c’est que vous louez de l’espace dans son serveur physique. Cet espace vous permettra essentiellement d’entreposer toutes les données ainsi que tous les fichiers veillant au bon fonctionnement de votre site internet. Parmi les hébergeurs web, OVHcloud fait partie des plus intéressants sur le marché. Découvrez leurs offres à travers cet article.

Des offres captivantes sur OVHcloud

Le plus grand avantage dont vous profiterez en souscrivant auprès de OVHcloud, c’est que votre hébergement web est infogéré. Tout ce que vous avez à faire, c’est créer votre site internet, et l’équipe de OVH se chargera du reste. Vous allez alors avoir accès à une infrastructure bien organisée et disponible à tout moment. De plus, la marque promet à sa clientèle une assistance disponible 24h/7j en cas de problème. L’enseigne assure également des mises à jour régulières, de manière à ce que toute éventuelle faille soit corrigée dans le meilleur délai.

En ce qui concerne la restauration et les sauvegardes, le service met à votre disposition un outil exclusif, spécialement conçu pour leurs clients. Cet outil vous permettra d’assurer la sécurité ainsi que la pérennité de vos fichiers et données personnelles. Dans le cas où vous avez plusieurs sites internet, l’hébergeur vous permet de les gérer de façon automatisée, mais également d’utiliser un seul et même hébergement web.

OVHcloud vous permet un trafic mensuel illimité

Le trafic mensuel se définit par le nombre de Gigaoctets (Go) qu’un site peut envoyer à ses visiteurs. À titre d’exemple, si un site web a un contenu d’une taille de 1 Go, et que son trafic mensuel est limité à 200 Go, son contenu ne peut être vu et téléchargé que 200 fois en un mois. Certes, pour les sites de blog et d’e-commerce, une limite de 200 Go est déjà assez intéressante. Cependant, ce volume n’est pas évident si vous avez plus de 1000 visiteurs (ou plus) par jour par exemple.

C’est justement pour résoudre ce genre de problème que OVHcloud permet à sa clientèle un trafic mensuel illimité. Ainsi, quelle que soit votre activité, la taille de votre entreprise et le nombre de vos clients journaliers, vous n’êtes nullement obligé de mettre une limite au succès de votre business. D’ailleurs, l’équipe peut même vous guider dans le développement de votre activité.

Les différents types d’hébergement proposés par OVHcloud

OVHcloud propose à sa clientèle 4 types d’hébergement. Vous pouvez alors choisir le type d’hébergement correspondant à vos besoins et à votre budget.

L’hébergement perso à 2,99 euros HT/mois, impliquant 100 Go d’espace sur le serveur OVHcloud, 10 adresses e-mail pour votre site internet, une installation de CMS en un clic et un nom de domaine offert.

L’hébergement pro à 5,99 euros HT/mois, impliquant 250 Go d’espace sur le serveur OVHcloud, 100 adresses e-mail pour votre site internet, une installation de CMS en un clic et un nom de domaine offert.

L’hébergement performance à 9,99 € HT/mois, impliquant des ressources garanties, CDN, SSL, Serveur SQL privé, et un nom de domaine offert.

L’hébergement cloud web à 9,99 € HT/mois, impliquant des ressources isolées, PHP/ Node.js/ Python/ Ruby, et un nom de domaine offert.