iOS 17 : Voici tous les iPhones compatibles avec la nouvelle mise à jour

iOS 17 est enfin là et vous vous demandez certainement si votre iPhone peut supporter cette nouvelle update. Découvrez toutes les choses extraordinaires que vous pouvez faire avec votre smartphone après être passé à iOS 17, et surtout tous les appareils compatibles avec cette nouvelle version.

Les afficionados des smartphones et tablette d’Apple l’attendaient avec impatience. Eh bien iOS 17 est enfin là, et il faut dire que cette nouvelle version arrive avec de belles choses. Impatient de les découvrir ? Prévue pour être lancée en septembre 2023, iOS 17.4 promet des innovations marquantes mais surtout une optimisation des performances des équipement. Toutefois, une question persiste dans l’esprit des utilisateurs : quels modèles d’iPhone pourront supporter cette mise à jour ? nous y répondons dans cet article.

Les principales nouveautés majeures d’iOS 17

Améliorations de l’interface utilisateur

L’une des transformations les plus notables d’iOS 17 concerne son interface utilisateur. Apple a revu le design de ses icônes pour un look plus épuré et moderne tout en améliorant l’ergonomie générale du système pour une expérience utilisateur toujours plus fluide et intuitive.

Outils de productivité et communication enrichis

La suite bureautique native d’Apple, ainsi que ses applications de communication comme iMessages et FaceTime, bénéficient de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’interactivité et la connectivité entre utilisateurs.

Liste des iPhone compatibles avec iOS 17

Compatibilité est le maître mot lorsque de nouvelles versions de systèmes d’exploitation sont annoncées. Pour iOS 17.4, voici les modèles d’iPhone qui seront capables de gérer efficacement les riches fonctionnalités du système :

iPhone SE 2 e Génération

Génération iPhone SE 3 e Génération

Génération iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Comment préparer votre iPhone à la mise à jour iOS 17 ?

Assurer une sauvegarde complète

Avant toute mise à jour significative, il est impératif de réaliser une sauvegarde complète de votre iPhone. Cela peut être fait via iCloud ou directement sur un PC/Mac à travers iTunes.

Nettoyage et gestion de l’espace de stockage

Effacer les fichiers inutiles ou peu utilisés peut libérer de l’espace nécessaire pour la mise à jour sans tracas. Pensez également à supprimer les applications obsolètes ou rarement utilisées.

L’arrivée de iOS 17 marque non seulement un pas en avant dans l’amélioration de l’expérience utilisateur mais soulève également des interrogations quant à la compatibilité des anciens modèles d’iPhone.

Les utilisateurs doivent peser soigneusement les avantages de la mise à jour par rapport aux performances potentielles de leur appareil. Comme toujours, rester informé et préparé est la clé.

