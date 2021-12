Apple se dirige vers une année 2022 riche en nouveautés

Chaque année, Apple figure dans la liste des marques les plus attendues dans le monde de la tech pour ses nombreuses innovations. Pour l’année 2022 qui se profile, la marque à la pomme devrait encore nous réserver davantage d’annonces après une année 2021 assez modeste. Ordinateurs, smartphones, montre ou encore des tablettes et des casques figurent parmi les produits qui devraient voir le jour l’année prochaine. Voici un petit aperçu selon les informations relatées par le célèbre journaliste Mark Gurman.

Les mobiles en vedettes

Les mobiles occupent tous les ans une place à part au sein des produits Apple, notamment les smartphones. L’on s’attendra bien évidemment à une sortie à l’automne de l’iPhone 14 qui viendra succéder à l’iPhone 13. L’on devrait toujours avoir droit à quatre modèles différents, mais Apple devrait supprimer la version mini. Les amateurs de smartphones compacts devront alors se tourner vers l’iPhone SE. D’ailleurs, cette troisième génération dénommée iPhone SE 5G pourrait débarquer au printemps pour remplacer l’iPhone SE 2020.

Du côté des tablettes, l’on s’attend à un nouvel iPad Pro avec de nombreuses nouveautés telles que la recharge sans fil ou encore un chargeur MagSafe. D’autre part, l’on attend également de nouveaux iPad et iPad Air d’entrée de gamme.

De nombreuses nouveautés pour l’informatique

Un autre domaine où Apple sait clairement faire la différence est celui des ordinateurs. L’on évoque pour l’année à venir l’arrivée d’un nouvel iMac avec processeur Apple M1 Pro et M1 Max ainsi qu’un Mac mini avec processeur Apple M2. Une version ultra puissante du Mac Pro ferait également son apparition en fin d’année pour les professionnels.

Concernant les ordinateurs portables, le nouveau MacBook Air serait le premier appareil à embarquer la puce Apple M2 avec en plus un nouveau design. Il est aussi question d’un MacBook Pro plus abordable fonctionnant également avec la puce M2. L’on ne sait pas encore grand-chose concernant les successeurs des derniers MacBook Pro.

Les wearables ne seront pas en reste

Après le lancement en demi-teinte de l’Apple Watch Series 7, une mise à jour plus importante devrait survenir l’année prochaine. Et pour satisfaire davantage les attentes des utilisateurs, Apple présenterait non pas une mais trois nouvelles montres connectées. Il y aura bien évidemment la nouvelle Apple Watch Series 8 qui devrait entre temps bénéficier de nouvelles fonctionnalités comme le suivi de la tension artérielle ou encore la détection des accidents. A part cela, l’on aurait également droit à une Apple Watch SE 2022 d’entrée de gamme et qui se montrera donc plus abordable. Le troisième modèle est une version renforcée qui, de par sa robustesse, correspondra parfaitement aux sportifs.

A part les montres connectées, une grande nouveauté devrait aussi apparaître du côté de la réalité mixte. En effet, la firme de Cupertino serait en train de préparer un nouveau casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour la fin d’année 2022. Ce nouveau produit fonctionnerait avec une puissance équivalente à celle de l’Apple M1, équipant de nombreux Mac et MacBook. Cela marquera notamment les ambitions de la marque de se lancer dans les technologies du futur. Selon les analystes, dans une dizaine d’années, Apple pourrait abandonner la production de ses iPhone au profit de ces nouveaux casques de réalité mixte VR/AR.