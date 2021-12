Motorola Edge X30 : Le premier mobile équipé du Snapdragon 8 Gen 1

Après des annonces de la part de plusieurs constructeurs, c’est finalement Motorola qui a été le premier à présenter un smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 1. Ceci marque entre autres le retour de la marque américaine sur le segment du haut de gamme. Mais le nouveau Motorola Edge X30 ne se limite pas à ce seul SoC pour se présenter comme étant l’un des mobiles de référence pour l’année à venir.

Une fiche technique bien musclée

Le Motorola Edge X30 se positionnera comme le premier smartphone embarquant le nouveau SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Ce flagship dispose alors de toute la puissance de cette puce de dernière génération qui lui permettra de se mesurer aux meilleurs modèles de 2022. Le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage.

L’alimentation est confiée à une batterie de 5000 mAh. Pour la recharge, l’appareil supporte la recharge rapide jusqu’à 65 W grâce à un adaptateur fourni dans la boîte. Le tout tournera bien entendu sous Android 12 dès la livraison du smartphone.

Un superbe écran et une édition spéciale

Motorola a installé un sublime afficheur sur son nouveau fleuron. Il s’agit d’une dalle Oled Full HD+ de 6,7 pouces compatible HDR10+. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz pouvant descendre jusqu’à 48 Hz afin de limiter la consommation d’énergie.

L’écran est marqué au milieu par un poinçon abritant l’appareil photo frontal. Il y a également une édition spéciale à écran non percé et dont la caméra frontale est directement logée sous l’écran. L’on attendra les prochains tests pour savoir ce que vaut vraiment cette édition spéciale.

Un appareil photo correct

Pour la partie photo, le Motorola Edge X30 dispose d’une configuration assez classique. L’on trouve une triple caméra composée de :

Un module principal de 50 mégapixels ;

Un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels ;

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

À l’avant, l’on découvre une caméra selfie de 60 mégapixels aussi bien pour la version classique que pour l’édition spéciale. Pour la vidéo, l’appareil pourra filmer jusqu’en 8K.

Prix et disponibilité du Motorola Edge X30

Pour le moment, l’on ne dispose pas encore de date de sortie du Motorola Edge X30 en France. Il est néanmoins disponible en Chine pour un prix d’environ 440 € HT pour la version 8 Go + 128 Go. La version avec 12 Go + 256 Go est quant à elle vendue à un tarif d’environ 550 € HT. L’on ne sait pas encore s’il sera disponible en Europe, ou peut-être qu’il sera commercialisé sous une version légèrement modifiée.