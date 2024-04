Helldivers 2 : un puissant exo-suit inédit fait sensation dans le jeu

Helldivers 2, l’énorme pépite développée par Arrowhead Game Studios, concentre ses forces sur une immersion profonde où stratégie et action se rencontrent pour sauvegarder la Super Terre. Récemment, un leak a révélé l’existence d’un tout nouvel exosuit pour soutenir les défenseurs de la démocratie intergalactique. Voici ce que nous savons.

le rôle crucial des exosuits dans le gameplay : Une palette de fonctionnalités offensives et défensives

Dans Helldivers 2, les joueurs peuvent utiliser différents types d’exosuits, chacun offrant des capacités uniques qui influent directement sur la tournure des affrontements. Ces mechas de bataille sont essentiels pour réussir des opérations complexes, grâce à leur puissance de feu élevée et leur robustesse exceptionnelle.

Selon les détails d’un récent leak, un nouveau mecha est disponible dans elldivers 2. En effet, cette fuite montre un mecha très durable appelé EXO-49 Emancipator. Ce leak dévoilé par Emptynesz a révélé des séquences de gameplay pour l’exosquelette EXO-49 Emancipator, qui pourrait être ajouté au jeu à l’avenir.

Ce robot de combat a un temps de recharge de 600 secondes et peut être utilisé deux fois lors d’une mission. Selon le leaker, il semble plus tanky que l’EXO-45 Patriot Exosuit. Comme on le voit dans les images, il faut une grande quantité de munitions pour tuer les Bile Titans de Helldivers 2 avec l’EXO-49 Emancipator en raison de ses faibles dégâts et de sa faible pénétration de blindage.

Des mécanismes spécifiques pour chaque suit

Pour exploiter pleinement ces armures mécanisées, les joueurs doivent dépenser des Requisition Slips afin de les débloquer. Une fois en action, ceux-ci permettent d’effectuer des tirs rapides et de repousser efficacement des vagues d’ennemis.

Cependant, tout comme dans la réalité du champ de bataille, l’efficacité d’un exosuit peut varier selon les situations, certains comme l’EXO-49 Emancipator semblent être conçus pour infliger des dommages considérables tandis que d’autres forment une barrière défensive contre les assauts adverses.

Les enjeux de la coopération et du choix stratégique

Helldivers 2 est avant tout un shooter coopératif où le jeu en équipe est primordial. Les joueurs doivent coordonner leurs efforts, choisir judicieusement leurs équipements et stratagèmes pour surmonter les obstacles posés par des mondes extraterrestres hostiles.

Chaque choix de Stratagème et d’équipement peut influencer l’issue de la bataille, poussant les joueurs à penser tactiquement pour avancer.

Avec sa sortie prévue pour le 8 février 2024 sur PC et PlayStation 5, Helldivers 2 promet de continuer à fasciner et engager sa base de fans ainsi que de nouveaux joueurs. L’alliance entre action intense et planification minutieuse crée un terrain fertile pour des heures de divertissement et de défis.

