Découvrez le royaume oublié grâce au nouveau DLC gratuit de Remnant 2

Remnant : From The Ashes s’agrandit une fois de plus avec l’arrivée de Close Remnant 2, agrémenté de son tout dernier DLC intitulé The Forgotten Kingdom. Ce nouveau chapitre invite les joueurs à explorer des territoires inexplorés tout en intéressant leur intrigue autour d’une tribu perdue. Une aventure inédite, mystérieuse et captivante.

Prérequis pour accéder au DLC « The Forgotten Kingdom »

Pour ceux cherchant à démarrer l’aventure du DLC « The Forgotten Kingdom », il est essentiel de noter quelques prérequis clés. Premièrement, les joueurs doivent avoir déjà exploré et purifié la zone de Yaesha dans leur campagne principale et avoir débloqué le mode Aventure.

Cette étape garantit que le joueur est suffisamment avancé dans le jeu pour entreprendre les nouveaux défis proposés par le DLC.

Mode d’aventure et redémarrage

Terminez la mini-aventure « The Forgotten King One Shot » pour une première prise de contact avec le DLC.

Utilisez la fonction de re-génération de la zone Yaesha en mode Aventure pour rejouer et découvrir de nouveaux contenus aléatoires, incluant quêtes, PNJs et ennemis.

Les éléments clés du DLC « The Forgotten Kingdom »

Exploration et découverte

Dans « The Forgotten Kingdom », l’exploration prend une place centrale, les joueurs sont invités à naviguer à travers des terrains non cartographiés parsemés des ruines d’une civilisation ancienne. Cet aspect offre une expérience renouvelée à chaque partie grâce à la génération procédurale de la carte.

Collecte d’équipements d’élite

La quête de puissance est incessante dans l’univers de Remnant, et ce nouvel épisode ne déroge pas à la règle. Les aventuriers auront la chance de collecter un arsenal amélioré et plus puissant, conçu pour affronter les menaces nouvelles et variées qui jonchent ce royaume perdu.

Nos conseils pour une expérience fluide

Notons que pour entamer « The Forgotten Kingdom », les joueurs doivent débuter soit un nouveau parcours de campagne ou une nouvelle aventure ponctuelle, sans quoi ils risquent de perdre les progrès réalisés dans leur campagne actuelle. Ceci assure une transition douce et sans perte de données vitales.

Pour tirer le meilleur parti de votre expérience sur « The Forgotten Kingdom », n’oubliez pas de suivre les instructions d’accès et de gérer prudemment vos sauvegardes pour éviter toute déception. Bonne chasse aux trésors cachés de Yaesha !

