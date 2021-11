Offre Black Friday O2switch : – 15% avec ce code promo exclusif

En 2021, O2switch est l’une des références sur le marché de l’hébergement web 100 % français. Elle est surtout appréciée pour son offre simple et très abordable. Si en temps normal, ses prix sont déjà très attractifs, ils le deviennent encore plus grâce au code promo O2switch. En vous servant de ce dernier, vous profiterez d’une baisse de 15 % sur les prix de l’offre.

La firme compte aujourd’hui parmi les meilleurs hébergeurs du moment. En effet, en plus de disposer de son propre réseau de serveurs, l’enseigne propose un tarif très attractif. Toutefois, la tarification ne fait pas tout. En 2021, et plus que jamais, les performances des sites web, et donc en grande partie des hébergeurs, jouent un rôle essentiel.

Cet hébergeur est surtout apprécié pour ses excellentes performances aussi bien en termes de vitesse que de stabilité. De plus, avec O2switch, de nombreuses options comme LiteSpeed, qui sont payantes chez les concurrents, sont gratuites. Ce bon plan vous permettra alors d’en profiter au maximum.

Comment utiliser le code promo O2switch ?

Pour utiliser le code promo O2switch, vous devez vous rendre sur le site officiel de l’hébergeur. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous n’aurez qu’à cliquer sur « Commander. » Renseignez ensuite vos informations, dont un identifiant, votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur « Inscription. » L’étape suivante consiste à choisir votre offre. Cependant, l’hébergeur ne propose qu’une seule offre d’hébergement à la fois simple et complète.

Vous trouverez ainsi facilement votre bonheur avec l’offre unique. Depuis cette page, vous pourrez également choisir d’ajouter un nom de domaine. Ensuite, vous arriverez au récapitulatif de votre commande et c’est ici que vous allez devoir renseigner le code : geekeries. Il vous suffit de mettre geekeries à l’endroit réservé au Bon d’achat o2switch.

Code Promo O2switch : -15% sur l’offre unique de l’hébergeur web

Une fois le code entré, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Appliquer. » Le prix va alors passer de 72 euros à 61,20 euros. Ainsi, pour 12 mois d’hébergement, vous pourrez héberger autant de sites que vous souhaitez. En prime, un nom de domaine gratuit vous est offert avec l’offre unique.

Comme vous avez pu le constater, il n’y a rien de bien compliquer. Vous économisez ainsi 15% sur votre abonnement en appliquant simplement le bon d’achat geekeries au moment du récapitulatif de votre commande O2switch.