Black Friday : Le Top des Offres Hébergement web, Web PaaS, VPN, Nom de domaine et WP

Les différents services digitaux figurent parmi les plus convoités pendant les promotions du Black Friday. En effet, ceux-ci bénéficient généralement de très belles remises pendant ces quelques journées tout en garantissant de nombreuses économies sur plusieurs mois voire plusieurs années. Ainsi, qu’il s’agisse d’hébergement web, de noms de domaines ou encore de VPN, il ne faut surtout pas rater ces occasions en or. Afin de vous aider à retrouver les meilleures offres, nous avons fait un petit tour du web et dénicher les promos les plus intéressantes.

Black Friday : les meilleures offres d’hébergement Web

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY CHEZ OVHcloud

Lorsque l’on par le service digitaux, l’hébergement web constitue l’un des plus importants. Les meilleurs hébergeurs web proposent généralement des offres adaptées à tout type de besoin.

Parmi ceux-ci, l’on trouve OVHCloud qui se positionne clairement entant que numéro un de l’hébergement web en France. Celui-ci propose pour ce Black Friday OVH 3 mois offerts lors de la souscription aux hébergements Perso et Pro. L’on trouve également une remise de -20% sur l’hébergement Performance, son offre dédiée aux plus exigeants. Plus d’infos

A part cela, l’on retrouve également o2Switch qui associe à la fois performances et simplicité. En effet, il propose une expérience conçue entièrement pour la France tout en ne proposant qu’une seule offre complète. Pour ce Black Friday 02Switch, cette offre unique bénéficie d’une réduction de -15% avec le code promo GEEKERIES.

L’on retrouve également Hostinger qui offre des services plus que satisfaisants tout en gardant un excellent rapport qualité-prix. En effet, il s’agit tout simplement de l’hébergeur le moins cher actuellement présent sur le marché. Si en temps normal, ses tarifs se montrent déjà très agressifs, le Black Friday Hostinger ne fait que le rendre encore plus abordable. En effet, son offre hébergement web avec nom de domaine profite d’une belle promotion de -80%.

Il y a aussi PlanetHoster qui opère directement en France avec ses propres datacenters et son propre réseau internet. Par conséquent, cela lui permet d’assurer un service impeccable couronné d’une grande simplicité. Pour le Black Friday PlanetHoster, l’on aura droit à une remise de -50% sur son offre d’hébergement web.

Black Friday : les meilleures offres Web PaaS

Pour ceux qui désirent lancer une application sur le Cloud, les offres Web PaaS permettent de simplifier énormément la tâche. En effet, ils permettent d’utiliser le code source dans n’importe quel langage pour obtenir une application fonctionnelle sur les différentes plateformes cloud.

Dans ce domaine, le français OVH constitue également une référence à part entière. Son service Web PaaS powered by Platform.sh permet entre autres le choix du modèle de projet dans différents langages ainsi que d’ajouter n’importe quelle base de données. Afin de faciliter davantage l’accès au service, celui-ci s’intègre parfaitement avec les différents outils de développement et offre aussi une possibilité de collaboration sur le même projet.

Lors de ce Black Friday OVHCloud, l’environnement Web PaaS powered by Platform.sh débute à 25 € HT/mois, ce qui équivaut à environ 30 € TTC/mois.

Black Friday : les meilleures offres de Nom de domaine

La création et la gestion de nom de domaine constitue une étape cruciale pour la réussite d’une entreprise. Par conséquent, de nombreuses enseignes vous proposent de vous assister pour en tirer le meilleur avantage. Le meilleures d’entre elles proposent généralement différentes services permettant une gestion optimale du nom de domaine et ainsi une très belle visibilité sur le web.

Ici encore, OVHCloud se remarque encore par son efficacité. En plus de proposer un large choix de noms de domaine, il apporte également d’autres services très intéressants. Le service permet en effet d’obtenir un hébergement web offert, un compte email, une protection contre le cache poisoning ou encore l’accès facile aux réseaux sociaux.

Lors de ce Black Friday OVH, l’on assiste à des offres promotionnelles très intéressantes sur les noms de domaine les plus célèbres. En effet, l’on assiste à une remise de -57% sur le domaine .fr et celle-ci atteint même les -72% pour le .eu.

L’on découvre également des offres intéressantes du côté d’autres fournisseurs de nom de domaine tel que GoDaddy. Avec plus de 84 millions de domaines gérés à travers le monde, il s’agit tout simplement du plus grand service d’enregistrement au monde. Par conséquent, il propose un très large choix de domaines et dispose d’une forte expérience dans leur gestion. À l’occasion du Black Friday GoDaddy, l’on peut assister à une remise allant jusqu’à -90% sur les noms de domaine.

Bonus : les meilleures offres VPN pour le Black Friday

Un autre service inévitable dans le monde digital est le service VPN. Il permet en effet de renforcer considérablement la sécurité et la confidentialité lors de l’utilisation d’internet. Les meilleurs VPN offrent même des services supplémentaires tels que l’accès aux différents contenus ou encore l’accès sur différents appareils.

NordVPN demeure aujourd’hui le VPN le plus populaire au monde. Il doit cela notamment à des performances très satisfaisantes, une grande simplicité et de nombreuses autres fonctionnalités très pratiques. Pendant le Black Friday NordVPN, la plateforme propose une réduction de -72% sur son offre de deux ans.

Il y a également PureVPN qui se démarque par un excellent rapport qualité-prix. En effet, il propose des tarifs très avantageux pour un service globalement très satisfaisant. L’accès au service devient encore plus abordable à l’occasion du Black Friday PureVPN qui voit naître une remise de -81% sur l’abonnement 2ans.