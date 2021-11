Black Friday Xiaomi : jusqu’à 600 € de remise immédiate

Tant attendu, le Black Friday est enfin là. Pour marquer le coup, Xiaomi lance des offres promotionnelles sur grand nombre de ses produits. Ainsi, les prix de ces derniers sont sacrifiés sur plusieurs marketplaces, mais également sur le site officiel de la marque et chez d’autres revendeurs. Cependant, si vous souhaitez en profiter, vous devez faire preuve d’une grande réactivité, car les stocks sont limités. Voici quelques-unes des meilleures offres Xiaomi à ne pas manquer pour cette édition 2021 du Black Friday.

Des offres exclusives à ne pas manquer

À l’occasion du Black Friday Xiaomi 2021 propose jusqu’à 600 € de rabais. Cette offre concerne notamment certains de ses smartphones, ses objets connectés, ses écouteurs et ses smart TV. La remise est immédiatement appliquée sur votre panier. Invitez vos amis à rejoindre l’univers Xiaomi et recevez jusqu’à 100 € de coupons de réductions.

En échangeant votre smartphone, vous bénéficiez également d’une réduction sur les produits Xiaomi. Par ailleurs, profitez de l’offre exclusive Promotions du Xiaomi Black Friday 2021 pour cumuler des points. Pour 1 € d’achat, vous gagnez 2 Mi Points. Ainsi, 1000 Mi Points valent un coupon de 100 €. 800 Mi Points reviennent à un coupon de 50 €, 600 Mi Points correspondent à un coupon de 20 € et 400 Mi Points sont l’équivalent d’un coupon de 10 €.

Une remise de 600 € sur la Mi TV Q1 75″

Considérée comme la meilleure offre Xiaomi du moment, la Mi TV Q1 75″ est aujourd’hui vendue au prix de 1 199 € au lieu de 1 799 €. Cela vous fait économiser 600 €. Profitez donc de ce bon plan pour vous offrir une smart TV haut de gamme au meilleur prix du marché. Avec son écran QLED 4K sans bord et son affichage 120 Hz avec MEMC, la Mi TV Q1 75″ promet de belles performances.

100 € de remise sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est à prix cassé à l’occasion du Black Friday. Le smartphone comprend un processeur Qualcomm Snapdragon 778G et se démarque avec une triple caméra et surtout, un objectif principal de 64 Mpx. Par ailleurs, avec ses 20 Mpx, la caméra frontale sera votre meilleure alliée pour vos selfies. Actuellement, son prix passe de 399,90 € à 299,90 €, ce qui vous fait gagner une économie de 100 €. Le modèle 256 Go quant à lui dégringole à 349,90 € au lieu de 449,90 €.