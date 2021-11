Black Friday Orange : forfait mobile 70 Go à 9.99€ avec ce code promo

A l’occasion du Black Friday, de nombreuses enseignes organisent des offres promotionnelles aussi intéressantes les unes que les autres. Cette année encore, les consommateurs pourront profiter des remises sur de nombreux produits et articles. Voilà l’occasion de dénicher des offres que l’on n’a pas l’habitude de voir.

VOIR LES OFFRES BLACK FRIDAY ORANGE

Chez Orange par exemple, c’est le Balack Friday avant l’heure. En effet, l’opérateur propose un forfait mobile avec 70 Go de data pour 9.99 euros. Le fournisseur d’accès Internet prépare aussi son Black Friday avec des promotions que l’on n’a pas l’habitude de voir chez l’opérateur. Grâce à un code promo, le forfait mobile est à 9.99 € par mois pendant 1 an, le tout sans aucun engagement. Au bout de cette période, le forfait passe à 29.99 euros, mais vous serez alors libre de vous réabonner ou non.

Une économie de 20 euros par mois

Cette opération spéciale est appliquée grâce au code promo BF2021. Elle vous permettra donc d’économiser 20 € par mois pendant un an sur le forfait mobile 70 Go. Pour en profiter, vous devez impérativement rentrer le code promo à l’étape « Votre commande » dans la rubrique « Bénéficiez-vous d’un code promo ? » Sachez qu’il est tout à fait possible que vous retiriez votre commande en boutique Orange, en service client ou sur le site de l’opérateur pour bénéficier de de l’offre.

Les détails de l’offre

Avec ce forfait mobile, vous avez droit à 70 Go avec les appels illimités en France et la zone euro, les DOM et Suisse/Andorre. Cette offre inclut aussi des SMS/MMS illimités dans les mêmes zones géographiques. Par ailleurs, l’offre inclut une enveloppe Internet mobile de 70 Go utilisable en France métropolitaine, en Europe, DOM et Suisse/Andorre.

Les conditions de l’offre

Valable jusqu’au 29 novembre 2021, cette offre s’applique sur toutes les nouvelles ouvertures de ligne. Seulement, pour en profiter, le client ne doit pas faire partie de ceux qui ont déjà procédé à la résiliation d’offre Orange au cours des trois derniers mois à compter du 18/08/2021.

Le code promo est utilisable une fois pour la souscription d’un forfait 70 Go uniquement. Il n’est donc pas cumulable avec d’autres promotions en cours et la remise de nouveaux clients. Sachez qu’en cas de changement d’offre ou de résiliation, vous perdez la remise.