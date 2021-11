Black Friday NordVPN : Économisez – 72%

NordVPN a décidé de prendre de l’avance cette année et vous propose de célébrer le Black Friday dès la fin du mois d’octobre. Ainsi, pour marquer le coup, le fournisseur vous propose son abonnement de deux ans à 2,80 euros par mois. Voilà l’occasion parfaite pour assurer efficacement votre vie privée à moindre prix. Sécurisez votre connexion grâce à un chiffrement nouvelle génération, protégez votre adresse IP et effectuez vos achats en toute sécurité !

Black Friday Économisez jusqu’à 72 % avec NordVPN

Depuis quelque temps, les VPN ont le vent en poupe. Pour de nombreux internautes, ces outils sont devenus un véritable incontournable au quotidien. Ils sont simples à utiliser et sont particulièrement efficaces en matière de protection de la vie privée. Parmi les nombreux acteurs qui se partagent ce marché, NordVPN se démarque par la simplicité et la qualité de son service. De plus, la marque propose régulièrement des innovations à l’instar de son protocole NordLynx.

Alors que le Black Friday approche à grands pas, NordVPN a décidé de le célébrer en avance avec une offre qui permet aux internautes d’accéder à ses services à prix mini. Cette promotion vous fait profiter de l’abonnement deux ans à 2,80 euros par mois, ce qui vous permet d’économiser près de 72 % par rapport au prix initial. La seule chose que vous avez à faire pour en profiter c’est de souscrire à un abonnement 2 ans pour 3,15€ par mois contre un prix de base à 10,16€.

Dès lors où vous êtes inscrit au service, vous pouvez parrainer vos proches. Si à leur tour ils s’inscrivent, vous pourrez bénéficier d’un mois gratuit supplémentaire sur votre abonnement. Il faut noter que NordVPN vous offre une garantie satisfait ou 100 % remboursé durant une période de 30 jours, et ce, même s’il s’agit d’une offre promotionnelle. Ce sera largement suffisant pour tester le service et être convaincu par sa qualité.

Profitez donc de cette opportunité pour souscrire au service, car il s’agit d’une offre limitée dans le temps. Ses tarifs remonteront une fois le Black Friday terminé.

Pour quelle raison installer un VPN ?

Nombreuses sont les raisons qui peuvent vous pousser à installer un VPN. En effet, ce genre d’outil vous offre la garantie d’une navigation sécurisée en toutes circonstances. Il sert essentiellement à sécuriser votre vie personnelle quand vous naviguez sur Internet. Vous pouvez chiffrer vos échanges et vos données grâce à des protocoles de connexion spéciaux et en délocalisant votre connexion. Ainsi, aucun tiers ne pourra les intercepter.

Vos fournisseurs d’accès ne peuvent donc pas obtenir les détails sur les sites que vous visitez, vos préférences et toute autre information du même genre. L’installation d’un VPN vous garantit donc la confidentialité de vos données et de votre vie privée.

Installer un VPN c’est aussi la possibilité de contourner le géoblocage. Il vous permet d’accéder facilement aux contenus du monde entier grâce à la délocalisation de votre adresse IP. Il faut rappeler que cette pratique consiste dans certains pays, à interdire aux IP étrangères d’accéder à certains contenus. C’est pour cette raison que le catalogue de séries et de films américains des sites de streaming est différent du catalogue français.

Le VPN vous permet de délocaliser votre adresse IP dans presque tous les pays du monde et ainsi profiter d’une connexion « locale », et donc, des contenus qui y sont associés. Avec NordVPN, vous avez accès à plus de 5 146 serveurs situés dans 60 pays dans le monde. Ce sera un excellent moyen de profiter des catalogues de services tels que HBO Max par exemple, mais aussi d’événements sportifs qui ne sont pas accessibles autrement. Un VPN délocalisé en Belgique vous permet par exemple de vous connecter au site de la RTBF pour profiter des derniers matchs de l’UEFA Champions League et du dernier grand prix de Formule 1 en toute simplicité.

Les avantages de NordVPN ?

NordVPN compte aujourd’hui plus de 14 millions d’abonnés répartis aux quatre coins du monde. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des références en matière de VPN. Cela parce que les services qu’il propose mêlent à parts égales qualité et efficacité. Ce fournisseur de VPN présente aussi de nombreux autres avantages.

Tout d’abord, il propose une application très complète et facile d’utilisation. En quelques clics seulement, elle permet de sélectionner les serveurs et les services auxquels vous souhaitez avoir accès. De plus, l’application est accessible depuis une grande variété d’appareils (téléphones, ordinateurs, tablettes, TV connectées, etc.) comme d’OS (Windows, Mac, IOS, Android, Linux, etc.). Il faut également noter le fait qu’elle est traduite en français dans son intégralité.

Par ailleurs, l’enseigne met à disposition un service client à votre écoute. Si l’application ne veut pas démarrer, si vous ne savez pas comment vous connecter à un serveur, vous pouvez contacter directement le service client de NordVPN. Très réactif, ce dernier est disponible 24h/24 et 7jours/7. Assuré par des professionnels francophones, il sera en mesure de vous aider à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.

Le fournisseur de VPN propose en outre une politique de confidentialité stricte. Faisant régulièrement l’objet d’audits indépendants, cette politique de non-conservation des logs s’avère particulièrement fiable. Ainsi, avec NordVPN, vous pouvez être sûr que vos données personnelles, votre historique de navigation ou toute autre information en rapport avec votre vie privée ne sont pas conservés collectés ou transmis à des tiers.