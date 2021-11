Black Friday Amazon : -27% sur l’Apple iPhone XR 128Go Bleu (Reconditionné)

À quelques jours du Black Friday, profitez déjà des plus grands rabais sur de nombreux produits. En effet, chez Amazon, on célèbre le Black Friday avant l’heure grâce à des remises exceptionnelles sur différents produits reconditionnés Apple. Parmi les bons plans du moment sur les smartphones de la marque à la pomme, on distingue l’offre de -27% sur l’Apple iPhone XR 128Go Bleu. Reconditionné, cet appareil profite de la garantie d’un 0an Amazon Renewed.

VOIR L'OFFRE BLACK FRIDAY SUR AMAZON

Une opportunité à saisir

Durant la dernière édition du Black Friday, les offres sur les flagships d’Apple étaient assez limitées. Cette année, elles peuvent s’avérer plus nombreuses, mais il est tout de même recommandé de sauter sur les premières promos en vigueur pour ne rien rater. Les fans de la firme de Cupertino et les personnes à la recherche d’un smartphone performant à mini prix devront se tourner vers l’Apple iPhone XR 128Go Bleu (reconditionné). En effet, cet appareil se vend aujourd’hui sur Amazon au prix de 405,99 euros seulement.

Un smartphone haut de gamme

L’Apple iPhone XR 128Go Bleu remisé sur Amazon est un produit reconditionné entièrement fonctionnel. De plus, il est en « Excellent état ». Vous ne verrez aucun signe de dommage esthétique se profiler à moins de 30 centimètres de distance. Ce modèle est équipé d’une batterie dont l’autonomie est supérieure à 80 % de celle d’un produit neuf. Profitez donc de ce bon plan sur Amazon pour remplacer votre vieux téléphone.