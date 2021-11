Black Friday Boulanger 2021 : Les 10 meilleures promotions

Fondée à Lille en 1954, la marque Boulanger compte aujourd’hui parmi les leaders e-commerce français. Dans les années 1990, l’enseigne a été le pionnier de la vente de matériel multimédia et d’appareils électroménagers. La firme propose souvent des remises immédiates ou des promotions pour des produits spécifiques, et cela d’autant plus lors du Black Friday. Dans cet article, on vous dit tout sur le Black Friday Boulanger 2021.

Black Friday : les meilleures offres chez Boulanger

Cette année, le Black Friday aura lieu le 26 novembre 2021, et ce, dans presque tous les pays. Comme à son habitude, Boulanger organisera des remises en magasin et sur son site à partir du lundi précédent l’évènement. Ainsi, vous pourrez commencer à profiter des offres promotionnelles spéciales Black Friday dès le 22 novembre 2021 jusqu’au 28 novembre 2021. C’est donc une semaine de soldes que le groupe propose pour le Black Friday 2021. C’est surtout le vendredi que les produits sont remisés à grande échelle.

Pour l’enseigne, cette journée fatidique est totalement consacrée aux bonnes affaires avec des rabais, des remises et des promotions exceptionnelles. Vous pouvez faire des affaires dans les magasins physiques de l’enseigne ou sur boulanger.com avec un catalogue complet de produits multimédia et d’appareils électroménagers. Machines à laver, réfrigérateurs, plaques chauffantes, fours ou encore lave-vaisselle, Boulanger propose un large éventail de bonnes affaires et d’offres spéciales sur les appareils électroménagers. Profitez-en alors pour préparer les cadeaux de Noël sans vous ruiner.

Un robot ménager KitchenAid ou une multicuisine Cookeo fera certainement le bonheur des amateurs de cuisine. Ils pourront aussi s’offrir un mixeur chauffant pour préparer de bonnes soupes maison et profiter pleinement de la douceur de l’hiver. Le Black Friday est aussi le moment idéal pour acheter les derniers smartphones des grandes marques à l’instar de Samsung, Apple ou Huawei. Vous pouvez même faire plaisir à votre famille en mettant au pied du sapin un ordinateur portable hybride, tablette ou Mac.

Les passionnés de photographie ne sont pas laissés pour compte. Boulanger leur fait des offres alléchantes sur les drones DJI et les perroquets. Vous pourrez aussi trouver de bonnes affaires avec la sélection de téléviseurs 4K, OLED, 8K et QLED de l’enseigne. Par ailleurs, les promotions et les bonnes offres se multiplient en son et en image. En effet, bar sonore, Home cinéma, hautparleurs mobiles, gaming et console de jeux sont vendus à prix cassés pendant le Black Friday.

Des remises exceptionnelles sur les produits développés par la marque

Afin de satisfaire au maximum les internautes, la marque a également développé ses propres produits gaming, électroménagers et multimédias. Ces derniers sont répartis au sein des 6 marques Boulanger et feront tous l’objet d’une remise durant du rendez-vous.

Dans la marque Essentiel B, vous trouverez des produits électroménagers, mais aussi des objets connectés. Vous pourrez réaliser des économies considérables sur l’achat des nouveaux produits Essentiel B. La marque Miogo rassemble tous les produits dédiés à la cuisine. Vous pourrez alors réaliser de bonnes affaires sur les plaques de cuisson, les robots de cuisine et les machines à gaufres entre autres.

L’enseigne vous propose aussi des remises à ne pas manquer sur tous les produits de la marque Oglo. Casque audio, chaîne Hi-Fi ou encore enceinte audio sans fils, les produits Oglo de chez Boulanger vous permettront d’écouter et partager de la musique à tout moment. La firme a aussi développé une marque de connectique et d’accessoire de téléphone : Adegwat. Les produits de cette marque sont surtout appréciés pour leur efficacité et leur côté esthétique. Durant le Black Friday, offrez-vous à petit prix les meilleurs accessoires de téléphonie et adoptez le style unique d’Adeqwat.

Enfin, la marque SkillKorp de Boulanger a été principalement pensée pour répondre aux besoins des passionnés de gaming. Que ce soit sur PC ou sur console, SkillKorp met à votre disposition du matériel gaming qui vous garantit précision, confort et design unique. À l’occasion du Black Friday 2021, offrez-vous ces produits à prix cassés.

Quels sont les bons plans Black Friday 2021 Boulanger ?

Un des leaders de la grande distribution en France, Boulanger recense aujourd’hui 1 500 magasins dans l’Hexagone et possède un catalogue de plus de 20 000 produits. À l’occasion du Black Friday, l’enseigne lilloise propose une vague de bons plans sur les appareils et les produits de vos rêves. Ainsi, offrez-vous la PlayStation 5 de Sony à prix réduit et profitez des derniers jeux en vogue.

Si vous souhaitez vous offrir un nouveau réfrigérateur, Boulanger vous propose le réfrigérateur américain LG GSS6871MC, d’un volume de 6001L pour une hauteur d’1,79m et équipé d’un système de double porte pour vous simplifier l’accès à son contenu. Cet appareil sera remisé lors du Black Friday.

Pour suivre vos émissions préférées et profiter d’une qualité d’image exceptionnelle, le téléviseur écran plat Samsung QLED 8K chez Boulanger fera certainement l’affaire. Vous pouvez aussi vous offrir des produits Apple avec 30 % de réduction notamment sur les iPad et les nouveaux modèles d’iPhone.

Durant toute la période du Black Friday 2021, Boulanger vous propose d’acheter un Home Cinéma à 299 € au lieu de 429 € ou un speaker Bluetooth pour 99 € au lieu de 149€, soit une remise de 40 %. Pour un achat de 500 €, bénéficiez d’une réduction de 20 €, et ce, sur toute la gamme de produits Boulanger. En outre, il vous est possible de faire des économies supplémentaires durant toute la durée du Black Friday en utilisant des codes promo.

