YouTube TV : le service de télévision en direct rencontre des difficultés

Nous sommes déjà à quelques jours du Thanksgiving et on a déjà des plans pour le passer en famille. Parmi les éléments incontournables de cette fête tant attendue par les Américains, il y a la télévision. En effet, ce jour rime toujours avec famille, repas de fête, cadeaux et surtout télévision.

Pour leurs besoins en télévision, les ménages sont nombreux à avoir remplacé le câble par les services en ligne. Malheureusement, cette année, les utilisateurs de YouTube TV vont devoir chercher une autre solution pour profiter au mieux de leur fête puisque son service de télévision en direct semble présenter certains soucis.

Quelques désagréments constatés au niveau de l’application

Les utilisateurs de plusieurs plateformes de télévision intelligente ont fait part de leur inquiétude par rapport aux différents problèmes auxquels ils étaient confrontés ces derniers jours. Ils ont signalé que le flux sur l’application YouTube TV laisse à désirer. Il arrivait aussi que le service se fige en cours de lecture. Certains ont pris l’initiative de faire fonctionner à nouveau les choses, mais cela les a poussés à quitter l’application pour ensuite devoir la redémarrer à partir du menu d’accueil.

D’après les avis recueillis sur Reddit, le problème touchait principalement les boîtiers de streaming (Roku, Fire TV, Chromecast, Apple TV, Nvidia Shield), les téléviseurs intelligents (Samsung, Sony, LG) et les consoles de jeux (PS4, PS5, Xbox One). Curieusement, les utilisateurs de tablettes et de smartphones ne semblent pas être affectés par le problème.

Roku bientôt privé de YouTube TV

Tous les abonnés YouTube TV sont affectés par ce problème et ce, quel que soit le matériel qu’ils utilisent. Pour résoudre de tels problèmes, en tout cas pour les abonnés Roku, plusieurs techniques de dépannage peuvent être entreprises. Vous pouvez par exemple supprimer la chaîne de télévision YouTube de votre appareil Roku. Ensuite, vous n’aurez qu’à procéder à sa réinstallation. Dans l’état actuel des choses, ce genre de méthode ne suffira certainement pas.

Il faut noter que YouTube et Roku sont toujours en conflit. Si l’application était restée disponible sur le Roku Channel Store pendant des mois, c’est uniquement parce que Google a inséré une solution de contournement intelligente dans l’application YouTube standard. Cela a permis aux anciens et nouveaux utilisateurs d’accéder au service jusqu’à maintenant. Cependant, cela ne va pas durer bien longtemps, car le mois prochain, l’application YouTube standard va définitivement être supprimée de Roku.