Black Friday OVH : 3 mois offerts sur les hébergements Pro et – 57% sur les .fr

Le Black Friday est un évènement commercial à l’échelle mondiale qui lance le début des courses de fin d’année. Cette journée voit apparaître de nombreuses promotions à peu près dans tous les domaines, que ce soit dans les magasins physiques ou les boutiques en ligne.

Le monde de la tech participe activement à ce vendredi noir, dont entre autres les hébergeurs web. Bien entendu, OVHcloud, le leader de l’hébergement web en France, figure parmi la liste des participants réguliers à ce Black Friday. L’on s’attend alors à ce que l’hébergeur français propose de nombreuses offres à ses clients.

Black Friday OVHcloud : 3 mois offerts sur les hébergements Pro et Perso et Web PaaS powered by Platform.sh

Chez OVHcloud, le Black Friday constitue une opportunité d’accéder à des promotions plus intéressantes que jamais. L’on peut y trouver des remises allant jusqu’à plus de 90 % sur certains services. A part cela, l’hébergeur propose aussi différents codes promos qui permettent d’obtenir des bons d’achat pouvant atteindre les 150 € sur tout le site.

L’on peut citer entre autres une remise de 20% sur l’hébergement Performance ou encore 3 mois offerts sur les hébergements Pro et Perso. Du côté des noms de domaine, le .fr bénéficie d’une belle réduction de 57% et celle-ci atteint les 72% pour le .eu. Pour la messagerie électronique professionnelle, l’offre Hosted Exchange profite également d’une promo de -30% dès le premier compte.

Le Black Friday a été importé directement depuis les États-Unis. Il se déroule traditionnellement le vendredi suivant la fête de Thanksgiving, en d’autres termes le dernier vendredi du mois de novembre. Pour cette année, cela coïncide alors à la date du vendredi 26 novembre 2021.

A ses origines et comme le sous-entend son nom, le Black Friday ne consiste qu’en une seule journée de remises. Toutefois, les enseignes du e-commerce ont eu une certaine tendance à prolonger l’évènement. Cela a alors donné naissance à d’autres évènements tels que le Cyber Monday qui a lieu le lundi suivant le Black Friday. Pour certaines enseignes, celui-ci constitue encore une continuité du Black Friday. Par conséquent, ce dernier peut alors s’étendre sur plusieurs jours voire même jusqu’à une semaine entière.

Chez OVHcloud, le Black Friday débute le mardi 23 novembre 2021 jusqu’au 29 Novembre 2021. Ainsi, l’on aura droit à une semaine entière pour profiter de ces offres de folies.

Quels sont les produits concernés pour le Black Friday chez OVH ?

OVHcloud figure parmi les meilleurs hébergeurs web et propose un très large catalogue de produits et services. Le Black Friday OVHcloud concerne ainsi l’ensemble de ces services avec des offres très variées. L’on pourra évidemment s’attendre à des réductions sur les tarifs de l’hébergement web et d’e-mails ou encore les noms de domaine. A part cela, les utilisateurs peuvent également profiter des solutions cloud comme le VPS et le Public Cloud. Pour les entreprises, l’on aura aussi l’occasion d’avoir des rabais sur les différentes offres de connexion par fibre, la télécommunication ou encore les SMS.

Tous comme les offres des OVHcloud, les promos du Black Friday sont très simples à appliquer. Tout d’abord, il faut se rendre sur la page consacrée au Black Friday sur le site OVHcloud pour y retrouver une liste des réductions disponibles.

Après cela, il ne reste qu’à procéder à l’achat du service qui vous intéresse selon la procédure normale. Sur la page d’achat, l’on aura accès à une case où entrer le code du bon d’achat et un bouton pour le valider. Après cela, il ne reste plus qu’à finaliser l’achat et bénéficier immédiatement de la remise dans la facture finale.