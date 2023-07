Prime Video Nouveautés : les dernières tendances et sorties à ne pas manquer

La plateforme de streaming Prime Video ne cesse de surprendre ses abonnés avec des nouveautés toujours plus captivantes. Entre films, séries, documentaires et émissions françaises, découvrez les dernières pépites à déguster sans modération.

Fictions : humour et action au rendez-vous

Prime Video mise sur l’humour et l’action pour divertir ses abonnés. Dans les prochains mois, attendez-vous à découvrir des longs-métrages comiques et des séries haletantes.

Feuilleman : la comédie loufoque de McFly et Carlito

Suite au succès de Medellin de Franck Gastambide, désormais numéro 1 dans 54 pays, Prime Vidéo continue sur sa lancée en développant le projet Feuilleman. Avec Pierre Niney et le célèbre duo de Youtubeurs McFly et Carlito (qui comptent aujourd’hui sept millions d’abonnés), cette comédie promet d’être aussi drôle qu’invraisemblable. Sortie prévue courant 2023.

Action et nostalgie : des séries à ne pas manquer

Les amateurs d’action seront ravis avec les nouveautés à venir sur Prime Video :

Lily-Rose Depp plonge dans l’univers impitoyable de l’industrie musicale sous la direction de Sam Levinson, créateur d’Euphoria. Popstars : le retour du télé-crochet culte qui a vu naître des stars comme M. Pokora ou encore les L5.

Documentaires et émissions : pour tous les goûts

Que vous soyez passionné de sport, de musique ou simplement curieux de découvrir de nouvelles histoires, Prime Video vous réserve une sélection éclectique de documentaires et d’émissions.

Du sport…

Les fans de sport ne seront pas en reste avec des séries documentaires retraçant des parcours exceptionnels :

un documentaire sur les athlètes français lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Zinédine Zidane : une série documentaire inédite sur la vie et la carrière du célèbre footballeur.

… à la musique

La plateforme mise également sur des programmes musicaux pour satisfaire les mélomanes :

Amazon Music Sessions : des concerts exclusifs filmés dans des lieux emblématiques de Paris.

des concerts exclusifs filmés dans des lieux emblématiques de Paris. Mixtape Live : une émission où les artistes revisitent leurs tubes sous forme de mixtapes.

Pourquoi choisir Prime Video ?

En plus de ses nouveautés exaltantes, Prime Video propose plusieurs avantages à ses abonnés :

Une offre de choc : pour les non-abonnés, profitez d’un mois de découverte gratuit pour tester la plateforme.

Une sélection de chefs-d’œuvre du cinéma : retrouvez des films cultes avec des acteurs légendaires.

Des programmes français : Prime Video soutient la production française avec une large gamme de films, séries et documentaires made in France.

Prime Video continue de se démarquer dans l’univers des plateformes de streaming en proposant un catalogue riche et varié. Entre fictions haletantes, comédies loufoques, documentaires passionnants et émissions pour tous les goûts, il y a de quoi satisfaire toutes vos envies. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous tenter par les nouveautés Prime Vidéo !