Obtenez un bonus de bienvenue de 1 000 € + 150 FS sur le casino Happy Hugo

Accédez à une ludothèque impressionnante de plus de 5 500 jeux, à des bonus hyper généreux et à des fonctionnalités merveilleuses en vous inscrivant sur le casino Happy Hugo ! Il sera notamment possible d’obtenir un bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 1 000 € et 150 tours gratuits. Découvrez tout de suite cette offre et les caractéristiques de ce casino en ligne.

Le bonus de bienvenue

Happy Hugo casino Bonus - Obtenir le bonus

Il est courant que les plateformes de jeux en ligne proposent des bonus de bienvenue pour inciter les joueurs à s’inscrire sur leur site. Ces bonus peuvent parfois atteindre d’énormes sommes, dont il serait dommage de se priver. C’est notamment le cas du casino Happy Hugo, qui propose pas moins de 1 000 € + 150 free spins pour tous les nouveaux joueurs de la plateforme.

Cette offre sera répartie sur vos 3 premiers dépôts, comme suit :

1 er dépôt : 100 % de bonus jusqu’à 300 € + 50 free spins ;

: 100 % de bonus jusqu’à 300 € + 50 free spins ; 2ᵉ dépôt : 100 % de bonus jusqu’à 350 € + 50 tours gratuits ;

: 100 % de bonus jusqu’à 350 € + 50 tours gratuits ; 3ᵉ dépôt : 100 % de bonus jusqu’à 350 € + 50 free spins.*

La grande particularité de ce bonus, c’est qu’il n’est soumis à aucune condition de mise ! Cela veut dire que toutes les sommes gagnées grâce au bonus peuvent être retirées immédiatement. C’est extrêmement rare sur les casinos en ligne.

Concernant les tours gratuits, ceux du premier dépôt seront à utiliser sur la machine à sous Money Train™, ceux du second sur Money Train 2™, tandis que ceux du dernier sur Mega Task™.

*Sous réserve de conditions et de modifications.

Les caractéristiques du casino Happy Hugo

Hormis le bonus de bienvenue, ce qui fait la force d’Happy Hugo, c’est sans aucun doute son impressionnante ludothèque. Composée de plus de 5 500 jeux, on est certain d’y trouver son bonheur. Il y aura des jeux de table, des jeux en direct, des machines à sous ou encore des jackpots progressifs.

Il y a aussi de belles promotions proposées, permettant d’obtenir des cashback, de l’argent cash ou encore des tours gratuits. Un programme VIP est même proposé pour récompenser les joueurs les plus fidèles du casino.

Du côté des fonctionnalités, on retrouve un mode démo super utile pour tester gratuitement les jeux du casino. Cela permet de s’entraîner sur un jeu avant d’engager des fonds réels. Il y a aussi une version mobile de qualité, permettant de jouer au casino depuis son smartphone ou sa tablette.