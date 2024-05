Le nouveau patch next-gen de Fallout 4 est enfin là, grosse désillusion pour les fans de la franchise

Annoncé peu après la sortie fracassante de série Fallout sur Prime Gaming, le patch Next-Gen de Fallout 4 est enfin là. Et il faut dire qu’il apporte beaucoup de changement. Cependant, si on avait pu s’attendre à des améliorations, on ne peut vraiment pas dire que ce soit cela, car la réalité est loin d’être la même pour les PC et les consoles PS5 et Xbox Series.

L’attente face au succès récent

Avec l’essor remarquable de la série adaptée sur Prime Vidéo, les fans espéraient que le nouveau patch destiné à PlayStation 5 et Xbox Series propulserait Fallout 4 vers de nouveaux horizons de performance et de réalisme.

La promesse était alléchante : une expérience optimisée pour les consoles de nouvelle génération.

Fallout : entre succès cinématographique et désillusion dans les jeux video

Alors que la série télévisuelle accumule les succès, il semblait logique de s’attendre à ce que Bethesda suive cette dynamique en proposant un patch révolutionnaire. Ce dernier devait non seulement améliorer l’expérience visuelle, mais aussi optimiser le gameplay pour une immersion sans précédent.

La réalité d’un patch insatisfaisant

Toutefois, dès sa mise en œuvre, les joueurs ont été confrontés à une réalité moins reluisante. Des bugs persistants et des performances oscillant sous les attentes ont taché la réception du patch censé être transformative.

Des problèmes à foison

De nombreux utilisateurs ont rapporté une variété de problèmes affectant directement le cœur du jeu. On note particulièrement :

Baisse de fréquence d’images dans des zones clés du jeu

La version du moteur de Bethesda Creation utilisée sur le jeu ne supporte toujours pas un framerate supérieur à 60 FPS

Chargements laborieux impactant l’expérience utilisateur

Bugs visuels perturbant l’immersion dans l’univers postapocalyptique

Ces faiblesses techniques soulignent un fossé apparent entre les ambitions de Bethesda et la version actuelle du patch next-gen. De prime abord, on pourrait dire que cette nouvelle update arrive avec bien plus de problèmes que de solutions.

De bonnes nouvelles tout de même

Malgré ces multiples problèmes, on peut toujours relever quelques points positifs sur cette nouvelle mise à jour. Loin d’avoir un bilan reluisant sur PC, c’est loin d’être le cas sur PlayStation 5 et Xbox Series où le jeu tourne plutôt bien.

Sur les consoles Next-Gen, les joueurs peuvent notamment profiter des modes Performances et Qualité. De quoi pousser les joueurs à se demander s’il n’aurait pas été mieux de parler de mise à jour exclusive pour console.

Possibilités d’améliorations futures

Il serait envisageable que de futurs patchs correctifs soient déployés pour adresser spécifiquement les points de douleur actuels. Une communication transparente et régulière de la part de Bethesda pourrait également aider à restaurer la confiance des joueurs.

Bien que le patch next-gen de Fallout 4 soit loin de satisfaire les attentes initiales, la possibilité d’une amélioration subsiste.

