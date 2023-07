Le Golden Era de Spinomenal fait partie des réseaux de tournois les plus populaires et lucratifs sur les casinos en ligne français et canadiens. La plateforme Flush vous offre l’opportunité de participer l’évènement pour explorer les jeux fascinants de l’éditeur avec des chances de rafler une part conséquente de l’immense cagnotte de 150 000 € mise en jeu.

Jusqu’à 150 000 € à partager entre les participants du Golden Era de Spinomenal

Le tournoi de l’Ere d’or est proposé par Flush en collaboration avec l’éditeur Spinomenal. La compétition démarrée le 27 avril et qui s’achève le 4 juillet 2023, vous invite à concourir sur une sélection des meilleures machines à sous Spinomenal disponibles sur Flush.

En guise de récompense, des prize pool formant une incroyable cagnotte de 150 000 € 💰 à partager entre les meilleurs joueurs à l’issue de chaque phase. Le tournoi se déroulera en 11 rounds offrant chacun un prix de 10 000 à 15 000 € et jusqu’à 25 000 € pour le 11e round.

Quant aux jeux éligibles au tournoi, la sélection exhaustive est indiquée par le casino Flush et inclut des titres célèbres comme Book of Baba Yaga™, Snowing Gifts™, Gangster’s Gold On the Run™, Joker Madness™ et Beer Collection 40 Lines™, entre autres.

Pour prendre part au tournoi Golden Era c’est simple :

👉 Jouez en mode en argent réel sur les différentes slots Spinomenal éligibles au tournoi ; 👉 Faites tourner les rouleaux avec des mises minimales de 0,20 € (ou plus) ; 👉 Accumulez des points sur vos paris gagnants pour améliorer votre position dans le classement du tournoi ; 🥇 Obtenez un prix correspondant à votre classement.

Pour chaque 10 € gagné, vous recevez 10 points. Collectez-en au maximum pour vous hisser à la première place du tournoi et remporter jusqu’à 10 000 à 25 000 €

À propos du casino en ligne Flush

Flush Casino est une plateforme de jeux exceptionnelle qui a fait son entrée sur le marché en 2019. Ce crypto-casino est détenu et exploité par la société King of Clubz BV sous une licence Gaming service Provider octroyée par les régulateurs du Curaçao. Le site se veut aussi fiable que sécurisé en intégrant une technologie de cryptage SSL pour la protection des données personnelles des joueurs et des transactions financières.

Bien plus, le casino Flush fascine davantage par l’étendue et la qualité de son offre gaming. Soutenu par plus d’une cinquantaine de fournisseurs de référence, l’opérateur n’a aucun mal à mettre à disposition une vaste sélection de jeux incluant les slots les plus populaires, les meilleurs jeux de tables, les jeux en live les plus recherchés et des exclusivités Flush.