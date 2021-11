Google : le nouveau Pixelbook n’arrivera pas avant 2023

Les utilisateurs sont nombreux à avoir espéré que Google lance très prochainement un nouveau Pixelbook. Malheureusement, le successeur tant attendu de Google Pixelbook n’arrivera pas avant 2023. C’était lors d’un événement presse Qualcomm à Londres, via Trusted Reviews, que la nouvelle a été révélée par un porte-parole du géant du web.

Selon la déclaration de Chrys Tsolaki, responsable des partenaires commerciaux pour les Chromebooks chez Google, le moteur de recherche ne compte pas lancer le nouvel ordinateur portable Pixelbook en 2022. « L’année prochaine [2022], il n’y aura rien à venir. À l’avenir, je ne sais pas. » A-t-il soutenu. Ce qui n’écarte pas la possibilité d’un nouveau lancement de Pixelbook au-delà de 2022.

Un successeur tant attendu

En 2023, Google a lancé son premier ordinateur portable inspiré du MacBook. En 2015, il a mis à jour le Chromebook Pixel haut de gamme. Le Pixelbook est ensuite venu en 2017. Ce dernier a surtout embarqué des fonctionnalités spécifiques à Google et a réussi à séduire un public beaucoup plus large. En 2019, la société a développé le Pixelbook Go. Plus abordable, ce modèle n’a pas eu autant de succès que son prédécesseur.

Compte tenu de ce plan de lancement, nous aurions pu nous attendre à ce que la multinationale annonce cette année le lancement d’un nouveau Pixelbook. Il semblerait que nous allons devoir attendre encore 2023 au plus tôt. Il faudra alors faire preuve de beaucoup de patience avant de pouvoir en profiter, à moins que les plans ne changent ou que la firme de Mountain View essaie de cacher son jeu.

Le nouveau Pixelbook serait plus performant

Selon les rumeurs qui ont circulé dernièrement, le prochain Pixelbook de Google pourrait être alimenté par des puces personnalisées comme c’est le cas pour les téléphones de la série Pixel 6. En septembre 2021, un rapport de Nikkei Asia a affirmé que le groupe travaillait actuellement sur de nouveaux chipsets basés sur les plans d’ARM pour les appareils Chrome OS.

On a aussi découvert à travers le rapport que Google avait l’intention de commencer à se servir des puces à partir de 2023 environ. En décidant de fabriquer ses propres puces, la marque envisage apparemment de diversifier ses produits de la même manière que le fait Apple.

Quoi qu’il en soit, espérons que l’enseigne ait quelque chose en préparation pour 2022.