Real Madrid – Chelsea en Streaming : Comment regarder le match ?

La Ligue des Champions 2021 arrive au stade des demi-finales. La première affiche de ce dernier carré opposera le Real Madrid à Chelsea, deux grands ténors des pelouses européennes. Le match aller se déroulera ce mardi 27 avril 2021, une rencontre à ne surtout pas rater. Alors, comment regarder le match ?

Une affiche inédite

On a bien l’habitude de retrouver le Real Madrid et Chelsea à ce stade de la compétition, et pourtant cette affiche est entièrement inédite. En effet, les deux clubs ne se sont jamais rencontrés dans un match de Ligue des Champions. Ce choc opposera également les deux entraîneurs Zinédine Zidane et Thomas Tuchel.

Le tacticien français pourra compter sur la majorité de ses joueurs à l’exception des blessés Ferland Mendy, Sergio Ramos et Lucas Vazquez. Testé positif à la Covid-19, Federico Valverde manquera également à l’appel. Avec son excellent milieu de terrain, Zidane a d’ailleurs permis au Real de remporter trois fois de suite la compétition.

De son côté, l’entraîneur allemand pourra composer avec toute son équipe à l’exception de Mateo Kovacic. Le club anglais n’a perdu que deux matches depuis l’arrivée de l’ancien coach du Paris Saint-Germain sur son banc. Le PSG qui entre autres affrontera Manchester City dans l’autre demi-finale.

Real Madrid – Chelsea : sur quelle chaîne voir le match ?

Pour cette saison 2020-2021, la Ligue des Champions se déroule sur les chaînes du groupe RMC Sport. Cette première demi-finale aller sera diffusée en exclusivité sur la chaîne RMC Sport 1.

La rencontre aura lieu ce mardi 27 avril 2021 au stade Alfredo Di Stefano à Madrid. Le coup d’envoi sera donné à 21h, mais l’émission d’avant match débutera dès 19h30.

Comment regarder Real Madrid – Chelsea en streaming ?

Si vous ne pouvez pas voir le match à la télé, vous pourrez également le regarder en streaming. Pour le voir en streaming, vous devrez vous abonner aux offres de streaming de RMC Sport. Il s’agit du seul moyen de regarder en streaming légal, avec une image de qualité. Ainsi, vous aurez le choix entre voir le match sur le site de RMC Sport ou bien via l’application mobile RMC Sport.

