Voici les grosses sorties jeux vidéo du 26 avril 2024, lequel allez-vous essayer en premier ?

Depuis le début de l’année, les sorties gaming s’enchaînent sur PC, PlayStation et Xbox, écumant toujours plus le grand bal des jeux vidéo. Helldivers 2, Palworld, FF7 Rebirth ou encore Rise of the Ronin et Princess Peach Showtime se disputant déjà l’intérêt d’une vaste communauté de joueurs. Aujourd’hui, les choses vont encore bouger, et ces titres vont devoir faire de la place à de nouveaux venus.

Stellar Blade

Une exclusivité PlayStation aura rarement été aussi attendue ! Mais voilà, c’est enfin le jour-j pour le tant attendu Stellar Blade. Après l’énorme succès de la démo jouable, les fans peuvent enfin passer aux choses sérieuses et découvrir toutes les surprises que nous réserve cette pépite signée Shift Up.

Petit rappel, Stellar Blade est un jeu d’action-aventure édité par Sony Interactive Entertainment pour la PlayStation 5. L’histoire se déroule sur Terre dans un cadre futuriste et postapocalyptique à la suite de l’invasion de la planète par les Naytibas. Cette aventure palpitante vous met au cœur d’affrontements meurtriers entre cette force extraterrestre majeure et l’humanité. Des affrontements qui ont notamment conduit à la destruction de la planète et l’exil d’une partie des survivants humains vers des colonies orbitales.

Dans un style graphique enchanteur et un gameplay dynamique, le jeu met en scène Eve, une soldate dotée d’une extrême agilité et équipée d’armes à feu et d’une longue lame pour vaincre ses ennemis. Elle est envoyée en mission pour sauver la Terre, aidée par d’autres survivants terriens tels qu’Adam et Lily. Ne manquez pas à ce rendez-vous.

Sandland

Petit pincement lorsqu’on évoque le deuxième jeu qui paraîtra ce 26 avril. Petit clin d’œil dans les étoiles pour Akira Toriyama pour son travail. Eh bien, SandLand plus qu’il s’agit de lui, est l’un des jeux les plus attendus de cette fournée. C’est un jeu d’action-RPG basé sur le manga éponyme créé par Akira Toriyama en 2000.

Ce titre vous plonge dans un monde postapocalyptique où l’eau est rare, les humains et les démons souffrent de la sècheresse. Le shérif Rao et le démon Thief partent à la recherche d’une source légendaire cachée dans le désert. Dans cette aventure, les joueurs incarnent le prince démon Beelzebub, un personnage attachant.

Le style visuel du jeu, inspiré du trait unique de Toriyama, est un régal pour les yeux et s’associe à la perfection avec le scénario. En effet, l’histoire, bien que légèrement sous-développée, véhicule un message pacifiste optimiste. Le gameplay, malgré quelques déserts, brille dans son système de combat et son monde ouvert que vous prendrez certainement beaucoup de plaisir à découvrir.

Top Spin 2K25

Pour ces sorties gaming du 26 avril 2024, on peut vraiment dire qu’il y en a pour tous les goûts. En mettant de côté le style action RPG, action et aventure, on peut aussi se mettre au sport. Pour les fans de Tennis, eh bien, rien de mieux que quelques échanges avec la petite balle jaune.

Top Spin 2K25 est un jeu vidéo de tennis qui marque le grand retour de la franchise Top Spin dans l’univers 2K. Treize ans après Top Spin 4, cette édition 2025 offre un gameplay immersif et intuitif, facilité par une prise en main directe et des mécaniques de jeu variées.

Cette nouvelle édition séduit également par la large variété des personnages qu’elle permet d’incarner. En effet, les têtes d’affiche du jeu incluent des légendes du tennis telles que Serena Williams, Roger Federer, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et Frances Tiafoe, cumulant plus de 45 titres du Grand Chelem®.

Les joueurs peuvent visiter des sites légendaires, grimper les échelons du Circuit ATP et participer à divers modes de compétition. L’Académie Top Spin, les évènements en ligne et le mode MyCAREER sont également au rendez-vous.

Manor Lords

Dernier, mais le moindre, Manor Lords a tout pour mériter une attention particulière dans ce bal des sorties. Si vous êtes un amateur des décors médiévaux, vous ne manquerez pas d’apprécier les mécaniques et le gameplay sympathique de ce titre inédit.

Jeu vidéo de gestion médiéval développé par Slavic Magic et publié par Hooded Horse, Manor Lords se déroule dans la région de Franconie, au sein du Saint-Empire romain germanique, à la fin du XIVe siècle.

Le jeu combine des éléments de city-builder et de guerre tactique en temps réel. Les trois modes de jeu, Bâtir et prospérer, Restaurer la paix et Sur le fil, se concentrent respectivement sur la construction de villes, la conquête par la guerre et une expérience plus équilibrée. Les joueurs gèrent la croissance de leur colonie, les ressources, la météo et les menaces externes. Manor Lords offre également une vue isométrique et un mode caméra à la troisième personne pour explorer les colonies. Laissez-vous tenter par cette belle aventure.

Maintenant, une seule question se pose à vous : quel est LE jeu que vous allez faire en premier ? Dites-le-nous en commentaire.

