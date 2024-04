Quand Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption II deviennent des sources d’inspiration, les révélations touchantes d’un joueur

Si en général, les jeux vidéo sont faits pour se divertir, force est de constater a quel point ils peuvent impacter la vie de certains joueurs. C’est du moins le cas pour Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption. Un joueur témoigne.

Parfois, et lorsqu’on s’y attend le moins, les personnages de jeux vidéo nous offrent des miroirs de nos propres existences, traitant de thèmes universels comme la lutte contre le destin et la recherche du bonheur. En explorant deux jeux emblématiques, Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2, nous découvrons comment leurs protagonistes, V et Arthur Morgan, naviguent à travers des récits prédestinés à des fins tragiques, tout en trouvant la force de persévérer malgré tout.

L’impact du destin inévitable, Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption en exemple

Ce concept de « narratif condamné » où les personnages principaux sont confrontés à une fin annoncée est un puissant moteur narratif dans beaucoup d’œuvres littéraires et vidéoludiques. Dans Cyberpunk 2077, V se voit projeté dans un futur corrompu et dangereux, tandis que Arthur de Red Dead Redemption 2 évolue dans un passé révolu mais non moins brutal.

Malgré leurs époques et situations distinctes, tous deux reçoivent des nouvelles bouleversantes qui remettent en question leur perception de la vie.

Cyberpunk 2077 : V et la fatalité technologique

Dans le Night City futuriste de Cyberpunk 2077, V doit faire face à sa mortalité précoce due à des implants cybernétiques défectueux, incarnant la peur moderne d’une technologie qui dépasse l’humanité.

Parallèlement, Arthur Morgan vit avec le diagnostic d’une maladie incurable à une époque où la médecine était impuissante, illustrant la fragilité humaine face aux maux intemporels. Deux personnages croulant sous le poids de la fatalité, mais trouve tout même la force de s’ériger en héros dans des univers ou tout semble perdu. Inspirant non ?

Les petits moments de joies

Les instants de bonheur peuvent sembler fugaces lorsqu’on porte le poids d’un destin accablant. Cependant, les protagonistes de ces récits trouvent du réconfort dans la camaraderie et les simples plaisirs partagés, nous rappelant l’importance de chérir chaque moment.

V trouve un semblant de famille parmi les Aldecaldos autour d’un feu de camp.

Arthur partage des moments sincères avec les membres du gang Van der Linde, renforçant les liens qui les unissent malgré leur avenir incertain.

Relations, amour et acceptation

Au cœur de ces mondes où la survie est une lutte quotidienne, l’amour et l’acceptation de soi et des autres jouent un rôle essentiel dans la quête de sens des personnages.

Malgré une relation complexe avec Johnny Silverhand, V apprend peu à peu à accepter son aide et ses conseils, ouvrant la voie à un partenariat tendu mais nécessaire pour défier le système oppressif de Night City.

Par ailleurs, souvent silencieux sur son propre désarroi, Arthur oeuvre sans relâche pour aider ceux qu’il aime, offrant ainsi un exemple poignant du pouvoir de la résilience et du soutien mutuel.

Bien sûr, je ne vais pas essayer de renverser une société corrompue comme V (autant que je le voudrais) ou même d’aider tous ceux qui en ont besoin comme Arthur. Cependant, même si ces choses peuvent donner un sens à votre vie et un objectif à atteindre, je voulais continuer pour les petits moments. Un fan de RPG

Faire face ensemble : Inspirations vidéoludiques pour la vie réelle

Face aux obstacles insurmontables, l’exemple de V et d’Arthur montre qu’il y a toujours de la valeur à continuer d’avancer. Ces personnages nous inspirent à rechercher la beauté dans les petites victoires quotidiennes et à maintenir l’espoir même dans les moments les plus sombres.

Au-delà de l’évasion qu’ils fournissent, les jeux RPG comme Cyberpunk 2077 et Red Dead Redemption 2 reflètent des vérités profondes sur la condition humaine, utilisant les parcours de V et Arthur pour explorer la résilience, l’espoir et la capacité intrinsèque à trouver du sens même lorsque le futur semble écrit d’avance.

