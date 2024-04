Top 6 des meilleures TV pour PS5 : notre sélection pour 2024

Comment se fait l’évaluation de la qualité d’un téléviseur lorsqu’on recherche les meilleures TV pour PS5 ? La qualité des images dépend de plusieurs facteurs comme la fidélité des couleurs, le taux de contraste, la linéarité des niveaux de gris (gamma moyen) et la température des couleurs, notamment pour savoir si elles sont neutres.

À cela s’ajoutent les angles de vision qui jouent sur le rendu de l’image lorsque le spectateur n’est pas face à l’écran, la qualité du moteur de mise à l’échelle des contenus SD, HD ou Full HD sur une dalle Ultra HD 4K, et même 8K Ultra, mais encore la qualité du moteur de compensation de mouvement, qui permet d’améliorer la netteté des images.

Ensuite, nous nous appuyons sur la qualité d’image en HDR (High Dynamic Range) où le pic de luminosité est très important afin de ne pas compromettre le réalisme des images. Enfin, les tests vidéoludiques consistent à mesurer la réactivité de la dalle, le retard à l’affichage, la compatibilité avec le VRR (Variable Refresh Rate), le 4K 120 Hz ou encore les différentes fonctionnalités annexes (ALLM, FreeSync, G-Sync). Un ensemble d’éléments sur lesquels nous nous sommes appuyés pour réaliser cette sélection des meilleures TV pour PS5.

Notre sélection des meilleures TV pour jouer sur PS5

Sony Bravia XR-A95L

Parmi les premiers téléviseurs auxquels on pense lorsqu’il s’agit de gaming, il y a le Sony Bravia XR-A95L. Modèle Phare de la série A95L, ce véritable bijou technologique est doté d’une technologie QD-OLED. Il offre donc une expérience immersive en 4K avec une vaste palette de couleurs et un contraste tranché. Pour une console aussi exigeante que la PlayStation, on peut dire qu’il fait pour répondre aux besoins des jeux les plus modernes.

Côté puissance, il y a aussi de quoi faire avec son processeur Cognitive Processor XR qui améliore les contrastes, tandis que le son émerge directement de l’écran. Parmi ses caractéristiques, on trouve une fréquence maximale de 120 Hz, une compatibilité HDR avec HDR10, Dolby Vision, et HLG, ainsi que des connexions Wi-Fi, Bluetooth, et Chromecast intégrées. Pour ce qui est des connectiques, Sony a équipé ce petit monstre de plusieurs ports HDMI, USB et DisplayPort. Il brille donc aussi par sa polyvalence.

LG OLED G3

La série LG OLED G3 représente le haut de gamme de la marque sud-coréenne. Elle propose une dalle White OLED fournie par LG Display et équipée d’une nouvelle technologie META pour tenter d’arriver au même niveau de luminosité que les TV LCD. Le modèle LG OLED65G3 est équipé d’une dalle de 65 pouces, avec une définition maximale de 3840 x 2160 pixels. Il dispose de 4 ports HDMI, est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Par ailleurs, le modèle LG OLED83G3 possède une dalle 4K OLED de 83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatible HDR10, HLG et Dolby Vision IQ. Voici une description plus détaillée du LG G3 OLED : c’est un téléviseur 4K HDR de 3 840 x 2 160 pixels, avec un taux de rafraîchissement effectif de 120 Hz, compatible Dolby Vision IQ, équipé du système WebOS 23 et doté de 4 entrées HDMI. En somme, le LG G3 est un téléviseur OLED lumineux et performant, parfait pour répondre aux exigences des consoles nouvelle génération.

Samsung TQ65S95C

Autre poids lourd et véritable chouchou des gamers invétérés, le Samsung TQ65S95C a toutes les qualités d’un équipement à la pointe de la technologie. En effet, Le Samsung TQ65S95C est un téléviseur QD-Oled de 65 pouces (165 cm) qui se distingue par sa luminosité exceptionnelle. Il est parfaitement calibré en SDR et HDR, et sa technologie QD-Oled rivalise avec les meilleures TV Mini-Led et Oled.

L’écran affiche des images HDR ou 4K réalistes grâce à son pic de luminosité élevé. De plus, son design extra-fin et son boitier Slim One Connect facilitent l’installation au mur. Avec quatre entrées HDMI 2.1, il convient aussi bien aux amateurs de cinéma qu’aux férus de jeu vidéo. D’ailleurs, comme nombre de ses concurrents, la S90C offre différentes technologies pour améliorer l’affichage des jeux (ALLM, VRR, etc.).

Philips 55OLED908

Que ce soit plonger dans l’aventure Stellar Blade, défendre la Super Terre dans Helldivers 2 ou affronter les dieux dans God of War, la Philips 55OLED908 c’est ce qu’il vous faut. Téléviseur haut de gamme de 55 pouces (140 cm), il offre une image d’excellente qualité grâce à sa dalle Oled Meta.

Par ailleurs, son pic lumineux atteint près de 1400 cd/m², ce qui permet de voir chaque détail même dans une pièce bien éclairée. Il dispose également d’une barre de son intégrée Bowers & Wilkins, d’un éclairage Ambilight pour une immersion accrue, et d’une compatibilité HDMI 2.1 (4K 120 Hz, ALLM, VRR). En somme, c’est un téléviseur ultra polyvalent qui offre une expérience visuelle et sonore exceptionnelle, parfaite pour les jeux PlayStation 5 les plus exigeants.

TV LG 55C3

Le LG 55C3 est un téléviseur OLED de 55 pouces (140 cm) qui fait partie de la gamme C de LG. Il offre une excellente qualité d’image avec une colorimétrie remarquable en HDR et SDR. Le pic de luminosité est en hausse par rapport à son prédécesseur, le C2. Les angles de vision sont excellents, et la technologie OLED garantit une réactivité optimale et un excellent retard à l’affichage. De plus, il est compatible avec HDMI 2.1 (VRR, ALLM, eARC), FreeSync et G-Sync.

Cependant, la télécommande n’est pas rétroéclairée, et le pic de luminosité en mode HDR est inférieur à celui des meilleurs téléviseurs LCD et Oled. Le LG 55C3 demeure néanmoins une référence solide pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo nouvelle génération.

Samsung TQ55S90C

Pour compléter cette sélection, on n’a pas trouvé mieux que le Samsung TQ55S90C. D’ailleurs, il n’a pas grand-chose à envie aux précédents. En effet, le Samsung TQ55S90C est un téléviseur OLED particulièrement abordable doté d’une dalle QD-OLED Ultra HD à 144 Hz.

Il offre une qualité d’image appréciable avec un contraste infini et un agencement en triangle des sous-pixels (rouge-vert-bleu). Bien qu’il ne propose pas de boitier déporté comme son grand frère, le 55S95C, il reste un excellent choix pour les amateurs de téléviseurs OLED. Il est compatible avec les applications TV des opérateurs Bouygues, Free et Orange. Sa luminosité maximale est légèrement inférieure, mais il reste un excellent rapport qualité-prix. La version 65 pouces est également disponible.

Meilleures TV pour PS5 : les critères de choix essentiels

La résolution : 4k ou 8k ?

Factuellement, la PlayStation 5 affiche en 4K, mais aussi du 8K jusq’à 30 FPS. Cependant, il faut savoir qu’aujourd’hui, très peu, ou presque aucun jeu ne tourne en 8K. C’est d’ailleurs aussi le cas pour les contenus streaming et pour la TV. Cela dit, l’achat d’un téléviseur 8K n’est donc pas une réelle nécessité et serait peut-être même prématuré pour jouer sur PS5, moins d’avoir un budget très conséquent et l’envie d’anticiper les capacités des futures générations de jeux vidéo. À cet effet, nous vous conseillons plutôt d’opter pour une TV 4K, tout à fait suffisante pour profiter de la qualité d’images des jeux PS5. Il est tout à fait possible d’en trouver aujourd’hui à des prix hautement concurrentiels.

La technologie de l’écran

OLED, QLED ou LCD ? Vous avez du mal à choisir la technologie de votre prochain téléviseur pour jouer sur votre PlayStation 5. Pas de panique, pour apprécier pleinement les qualités graphiques offertes par la nouvelle console de Sony, l’idéal reste d’opter pour des écrans OLED ou QLED.

Cependant, il existe également des écrans LCD d’excellente qualité, même si la luminosité et/ou le rendu des couleurs ne sont pas toujours comparables à celui des OLED. Les écrans QLED quant à eux, ont l’avantage de posséder une grande puissance lumineuse et d’excellents filtres antireflets. Les écrans OLED ou QLED semblent donc être les choix adaptés pour profiter pleinement des capacités de la PS5.

Les connectiques

Pour profiter de votre PS5 dans les meilleures conditions, l’idéal serait d’investir dans une TV dotée d’un port HDMI 2.1 permettant de traiter une définition 4K à 120 images par seconde. Cependant, vous pouvez également mettre l’accent sur la présence du DisplayPort qui offre des capacités encore plus intéressantes. En effet, cette capacité d’affichage de 120 Hz est incontournable pour exploiter le plein potentiel des jeux PS5.

En outre, les téléviseurs avec port HDMI 2.1 compatibles avec la PS5 sont également dotés de fonctionnalités de rafraîchissement d’images permettant un jeu fluide et un retour audio parfait. Cela dit, pour un bon choix de téléviseur, assurez-vous qu’elle possède au moins un port HDMI 2.1 associé aux technologies ALLM, VRR, HFR et eARC. Il faudrait également veiller à la présence des prises jack pour pouvoir brancher un casque, un port USB et un lecteur de carte mémoire peuvent également être utiles pour la PS5.

