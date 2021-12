Callbot : l’outil essentiel pour développer son entreprise en 2022

Les clients aiment tous qu’on résolve leurs doutes immédiatement, sans attendre et à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Ceci est possible grâce au callbot. Cet outil digital est devenu une véritable nécessité pour les entreprises qui souhaitent réussir et s’intégrer dans l’ère numérique. Nous vous en disons plus sur le callbot dans la suite de cet article !

C’est quoi un callbot ?

Un callbot est un robot qui répond aux appels téléphoniques de manière personnalisée et très similaire à ce qu’un être humain ferait. Il s’agit d’un outil utilisé pour libérer les agents des processus les plus répétitifs, et aussi pour assurer la confidentialité lorsque le client fournit des informations sensibles. Se tourner vers une solution de callbot permet à une entreprise de croître plus rapidement.

Les callbots utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour interagir avec les gens, en imitant un opérateur. Pour ce faire, ils se basent sur le traitement du langage naturel, une sous-région de l’intelligence artificielle (IA) qui leur permet d’interagir en utilisant l’audio et de maintenir des conversations fluides.

Ils sont préconfigurés pour donner des réponses aussi naturelles que possible et résoudre les doutes des clients. En même temps, ils ont la capacité d’apprendre par des processus de recyclage. De cette façon, ces robots se nourrissent de toutes les données collectées et deviennent plus intelligents, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une meilleure expérience et d’obtenir des réponses plus précises.

Quels sont les avantages du callbot ?

Un callbot a de nombreux avantages dans le domaine de la vente et le service à la clientèle par téléphone.

Augmente la productivité

Le callbot libère les agents téléphoniques de tâches répétitives telles que la prise de données personnelles ou la résolution de questions simples. Par exemple, le callbot répond à des problèmes récurrents qui sont facilement résolus, et il peut également prendre d’autres mesures telles que planifier un rendez-vous ou fournir des informations telles que le statut d’une commande ou d’un compte bancaire.

Ainsi, les travailleurs peuvent se concentrer sur d’autres tâches qui nécessitent leur médiation, ce qui augmente la productivité de l’entreprise. En même temps, il libère les plateformes d’accueil téléphonique des pics de débordement d’appels.

Assure la confidentialité

Un callbot peut être configuré pour prendre les données sensibles d’un client, ce qui doit assurer la confidentialité de l’utilisateur. Un agent peut servir l’utilisateur et l’aider à choisir un produit. Ensuite, lorsqu’il est nécessaire que vous donniez les données de votre carte de crédit pour effectuer l’achat, l’agent peut vous renvoyer à un callbot.

Est toujours disponible

Les callbots sont toujours disponibles, c’est-à-dire 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Cela se traduit par une amélioration des services d’assistance à la clientèle, les utilisateurs pouvant résoudre leurs questions à tout moment. Dans le même temps, cela entraîne des économies pour les entreprises.

Supprime les temps d’attente

Un callbot est prêt à s’occuper en même temps d’un nombre illimité d’utilisateurs. Cela implique que vous répondez au client au moment où vous appelez, sans temps d’attente. Il s’agit d’une nouvelle étape dans l’amélioration des services d’assistance téléphonique et de l’expérience des utilisateurs. Les questions faciles sont résolues rapidement, sans avoir à attendre qu’un agent soit disponible.

Est personnalisable

Ils sont capables de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise, de ses clients actuels et de ses clients potentiels. Les voix sont personnalisables. En outre, il existe une spécialisation par secteur et, à son tour, la technologie est formée pour s’adapter à chaque entreprise en particulier. Une fois en place, cette adaptation s’accroît grâce à son système d’apprentissage automatique.

Les callbots connaissent une infinité de langues. Ils peuvent être configurés pour répondre aux appels dans presque toutes les langues, ce qui garantit que les entreprises internationales peuvent répondre à leurs clients d’où qu’ils viennent.