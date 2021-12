Dernière ligne droite pour Samsung qui s’apprête à sortir sa nouvelle gamme de tablettes ! Ce n’est effectivement pas un secret, le géant coréen dévoilera très prochainement la Samsung Galaxy Tab S8 tant attendue, mais également la Samsung Galaxy Tab S8+ et la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. S’il n’y a aucun grand changement de programme, ces trois modèles de tablette sortiront en janvier 2022.

Les amateurs de technologie et les fans de la marque Samsung ont été grandement surpris par l’apparition du modèle intermédiaire dans le benchmark Geekbench. Selon ce dernier, la Galaxy Tab S8+ sera une machine sans compromis, les spécifications matérielles de l’appareil à l’appui.

Geekbench dévoile des informations essentielles sur la fameuse Samsung Galaxy Tab S8+

Geekbench, cette grande plateforme d’évaluation d’appareils numériques, ne rate pas l’occasion de parler plus en détail de la Samsung Galaxy Tab S8+. Il profite de l’occasion pour confirmer les rumeurs selon lesquelles cette dernière serait dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Désignée sous le code SM-X808U, celle-ci a gagné plus de 1 200 points dans le test à un seul cœur et un peu moins de 3 200 points dans le test à plusieurs cœurs.

En plus de la puissance de son processeur, la future tablette Samsung Galaxy Tab S8+ est équipée d’un RAM de 8 Go, ce qui la rend encore plus intéressante. Geekbench dit également qu’elle sera munie d’un grand écran AMOLED de 12,4″ avec 120 Hz de taux de rafraîchissement. Par ailleurs, le terminal sera livré sous Android 12 avec One UI 4.X. Quant à son autonomie, elle sera garantie par une puissante batterie de 10 090 mAh.

L’A15 d’Apple surpasserait le Snapdragon 8 Gen 1

Certes, le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm est performant. Cependant, il est dépassé par l’A15 d’Apple, notamment le processeur que l’on retrouve dans la gamme iPhone 13. Pourtant, si l’on croit les différents benchmarks, Snapdragon 8 Gen 1 s’avère actuellement être le processeur le plus puissant que l’on peut trouver dans un appareil Android. Il va alors de soi qu’en termes de puissance, les appareils Apple l’emportent sur les appareils Android.

En ce qui concerne la date de sortie de la Galaxy Tab S8, de la Galaxy Tab S8+ et de la Galaxy Tab Ultra, personne n’est encore certain. Toutefois, en vue des circonstances actuelles (notamment de la situation liée au Covid-19), nous sommes presque sûrs que la date de sortie prévue pour janvier 2022 sera reportée.