Et si Bloodborne tournait enfin à 60 fps ? Grâce à un émulateur, des mods et un peu de magie PC, le rêve devient réalité. Résultat : une claque visuelle monumentale.

Bloodborne, chef-d’œuvre de FromSoftware, est resté désespérément figé dans le passé. Sorti en 2015 sur PS4, le jeu reste verrouillé à 30 images par seconde, sans mise à jour next-gen, ni suite, ni même une simple optimisation PS5. Un crève-cœur pour les fans qui voient Dark Souls évoluer, Elden Ring s’étendre… pendant que Yharnam reste figée dans le temps.

Un espoir venu du PC (et d’un émulateur)

Eh oui, le rêve devient enfin réalité… mais pas sur PlayStation. Grâce à l’émulateur ShadPS4, il est désormais possible de faire tourner Bloodborne sur PC, avec une fluidité de 60 fps. Mais attention : cette prouesse a un prix.

Un setup pointu requis

Pas question de simplement double-cliquer sur un raccourci :

Il vous faut du matériel costaud , comme une AMD Radeon RX 580 .

, comme une . Une version stable de l’émulateur, récemment mise à jour pour corriger des fuites de VRAM .

. Et une série de mods bien choisis : FPS Boost Mod Downscale Textures No Cloth Physics Mod

bien choisis :

C’est le créateur de contenu ProteinGaming qui a partagé cette version bluffante sur YouTube. Et honnêtement ? C’est spectaculaire 🎮.

Une fluidité qui change tout

Même avec quelques ralentissements ponctuels, logique pour une solution expérimentale, voir Bloodborne tourner à 60 fps transforme l’expérience. Les esquives sont plus précises, les combats gagnent en nervosité, et les ruelles gothiques de Yharnam prennent une tout autre dimension ✨.

L’ensemble a fait l’unanimité auprès des joueurs, avec des réactions comme :

« Vous n’avez aucune idée à quel point je viens d’être heureux. »

« Excellente nouvelle. »

Ce projet communautaire, aussi passionné que complexe, soulève une question simple : pourquoi Sony et FromSoft ne proposent-ils pas un patch 60 fps officiel ? Le potentiel est là, les fans sont là… et la demande est plus forte que jamais.

Car si des moddeurs peuvent faire tourner Bloodborne en 60 fps sur PC, qu’est-ce qui empêche une version optimisée PS5 ? Rien, à part l’inaction.

Les fans n’en peuvent plus d’attendre

Face aux trilogies Dark Souls, aux DLC d’Elden Ring et aux rumeurs de nouveaux projets, l’absence de suite ou spin-off pour Bloodborne devient frustrante. Même une simple mise à jour graphique ferait l’effet d’une révolution.

Sony, FromSoftware… vous savez ce qu’il vous reste à faire. 👀

