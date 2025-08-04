Bloodborne en 60 fps

Et si Bloodborne tournait enfin à 60 fps ? Grâce à un émulateur, des mods et un peu de magie PC, le rêve devient réalité. Résultat : une claque visuelle monumentale.

Bloodborne, chef-d’œuvre de FromSoftware, est resté désespérément figé dans le passé. Sorti en 2015 sur PS4, le jeu reste verrouillé à 30 images par seconde, sans mise à jour next-gen, ni suite, ni même une simple optimisation PS5. Un crève-cœur pour les fans qui voient Dark Souls évoluer, Elden Ring s’étendre… pendant que Yharnam reste figée dans le temps.

Un espoir venu du PC (et d’un émulateur)

Eh oui, le rêve devient enfin réalité… mais pas sur PlayStation. Grâce à l’émulateur ShadPS4, il est désormais possible de faire tourner Bloodborne sur PC, avec une fluidité de 60 fps. Mais attention : cette prouesse a un prix.

Un setup pointu requis

Pas question de simplement double-cliquer sur un raccourci :

  • Il vous faut du matériel costaud, comme une AMD Radeon RX 580.
  • Une version stable de l’émulateur, récemment mise à jour pour corriger des fuites de VRAM.
  • Et une série de mods bien choisis :
    • FPS Boost Mod
    • Downscale Textures
    • No Cloth Physics Mod

C’est le créateur de contenu ProteinGaming qui a partagé cette version bluffante sur YouTube. Et honnêtement ? C’est spectaculaire 🎮.

Une fluidité qui change tout

Même avec quelques ralentissements ponctuels, logique pour une solution expérimentale, voir Bloodborne tourner à 60 fps transforme l’expérience. Les esquives sont plus précises, les combats gagnent en nervosité, et les ruelles gothiques de Yharnam prennent une tout autre dimension ✨.

L’ensemble a fait l’unanimité auprès des joueurs, avec des réactions comme :

« Vous n’avez aucune idée à quel point je viens d’être heureux. »
« Excellente nouvelle. »

Ce projet communautaire, aussi passionné que complexe, soulève une question simple : pourquoi Sony et FromSoft ne proposent-ils pas un patch 60 fps officiel ? Le potentiel est là, les fans sont là… et la demande est plus forte que jamais.

Car si des moddeurs peuvent faire tourner Bloodborne en 60 fps sur PC, qu’est-ce qui empêche une version optimisée PS5 ? Rien, à part l’inaction.

Les fans n’en peuvent plus d’attendre

Face aux trilogies Dark Souls, aux DLC d’Elden Ring et aux rumeurs de nouveaux projets, l’absence de suite ou spin-off pour Bloodborne devient frustrante. Même une simple mise à jour graphique ferait l’effet d’une révolution.

Sony, FromSoftware… vous savez ce qu’il vous reste à faire. 👀

Laissez un avis post

Publications similaires

patch 7.3 de Final Fantasy 14
|

Découvrez The Promise of Tomorrow, le prochain patch de Final Fantasy 14 a enfin une date de sortie

ParHervé

L’attente touche à sa fin ! Final Fantasy 14 accueillera son patch 7.3 The Promise of Tomorrow le 5 août. Une mise à jour explosive riche en contenu et en révélations ! Le moment est venu de cocher une nouvelle date dans votre agenda. Le patch 7.3 de Final Fantasy 14, baptisé The Promise of…

Clair Obscur : Expedition 33

Entre casse-tête, humour et frustration, Clair Obscur : Expedition 33 fait passer les joueurs par toutes les émotions

ParHervé

Entre rires, sueurs froides et casse-têtes infernaux, Clair Obscur : Expedition 33 vous fait vivre un RPG aussi magnifique que déroutant, où même les maths deviennent des boss. Clair Obscur : Expedition 33 s’impose d’ores et déjà comme l’un des meilleurs RPG de l’année. Avec son univers artistique somptueux, ses combats intenses et ses personnages…

GTA 6
|

Voici l’heure exacte à laquelle GTA 6 pourrait se débloquer sur le PlayStation Store dès sa sortie

ParHervé

Les fans de GTA 6 peuvent déjà marquer une heure précise dans leur agenda : une mise à jour du PlayStation Store révèle quand exactement le jeu se débloquera le jour de sa sortie. Les fans l’attendent depuis des années, et chaque nouvelle info autour de GTA 6 est décortiquée à la seconde près. Cette…

PlayStation 30e anniversaire
|

PlayStation Plus : vous pouvez enfin précommander l’édition 30th anniversary de vos équipements

ParHervé

PlayStation célèbre ses 30 ans avec une collection collector incroyable ! Console, manette et Portal relookés sont déjà dispo en précommande exclusive pour les abonnés PS Plus Une édition collector qui célèbre 30 ans de passion 🎮 Pour fêter les 30 ans de PlayStation, Sony marque le coup avec une édition anniversaire exclusive de ses…

cadeau gratuit sur Steam
|

Vous avez moins de 5 jours pour récupérer ce cadeau exclusif sur Steam

ParHervé

Un arrière-plan animé futuriste vous attend sur Steam, totalement gratuit… mais pour très peu de temps. Voici comment l’obtenir avant qu’il ne disparaisse à jamais. Si vous aimez personnaliser votre profil Steam avec des icônes stylées et des fonds d’écran animés, alors cette nouvelle va vous plaire : un cadeau exclusif est disponible gratuitement sur…

Oblivion remastered Patch 1.2
|

Oblivion Remastered : le Patch 1.2 débarque avec un niveau inédit et un meilleur équilibrage de la difficulté 🎮

ParHervé

Bethesda réajuste le tir avec le Patch 1.2 d’Oblivion Remastered : un niveau inédit et une difficulté enfin mieux calibrée ravivent l’intérêt des fans La communauté de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a enfin de quoi se réjouir. Bethesda vient de publier le Patch 1.2, une mise à jour actuellement disponible sur la bêta…

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *