Bonne nouvelle pour les amateurs de catch brutal : Armor King fait son grand retour dans Tekken 8 le 16 octobre 2025 🎮. Et pour les joueurs les plus impatients, l’accès anticipé sera disponible dès le 13 octobre, à condition d’avoir le Season Pass 2.

Un vétéran redouté, prêt à tout casser

Connu pour son style de combat inspiré du catch mexicain, Armor King n’est pas là pour faire de la figuration. Ce combattant masqué, rival emblématique de King, revient avec des animations retravaillées, des prises spectaculaires et un look toujours aussi intimidant 💪.

Dans Tekken 8, il conserve ses attaques puissantes en corps-à-corps et ses contres ravageurs. Ses fans pourront ainsi retrouver ce gameplay à la fois technique et brutal, idéal pour ceux qui aiment imposer leur rythme et retourner une partie en un combo bien placé.

Les joueurs ayant investi dans le Season Pass 2 pourront profiter d’Armor King trois jours avant sa sortie officielle. Une belle manière de prendre une longueur d’avance en ligne ou simplement d’apprendre ses combos dans le mode Entraînement.

Notons qu’Armor King est le premier personnage du Season Pass 2, qui proposera plusieurs nouveaux combattants au fil des mois.

Miary Zo : fraîcheur venue de Madagascar 🇲🇬

Mais ce n’est pas tout ! Une autre révélation vient enrichir le roster de Tekken 8 : Miary Zo, une nouvelle venue originaire de Madagascar, débarquera cet hiver.

Bien que peu de détails aient été révélés sur son style de combat, Bandai Namco promet une identité visuelle forte et une approche originale du gameplay. Elle sera accompagnée de Baobab Horizon, une arène inspirée des paysages uniques de l’île africaine. Un décor vivant et coloré qui promet d’apporter une touche exotique et immersive au jeu ✨.

Un casting qui ne cesse de s’étoffer

Avec l’arrivée d’Armor King et de Miary Zo, Tekken 8 continue de faire évoluer son casting pour satisfaire à la fois les puristes et les curieux. Le mélange entre légendes du passé et nouvelles recrues audacieuses permet de renouveler l’intérêt sans trahir l’ADN de la série.

Pour en savoir plus sur le contenu de Tekken 8 et ses mises à jour, rendez-vous sur le site officiel de Bandai Namco.

Quelques dates clés à marquer dans votre agenda

13 octobre 2025 : accès anticipé à Armor King (Season Pass 2)

16 octobre 2025 : sortie officielle du personnage

: sortie officielle du personnage Hiver 2025 : arrivée de Miary Zo et de la scène Baobab Horizon

L’arène s’échauffe… et le roi du catch est prêt à rugir.

Crédit image à la une : Bandai Namco

Source : Bandai Namco

