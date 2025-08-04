Lucy dans Cyberpunk Edgerunners

Une surprise attend les fans de Cyberpunk 2077 et d’anime : Lucy, personnage culte d’Edgerunners, débarque en force dans Guilty Gear Strive ce mois-ci !

Lucy revient là où on ne l’attendait pas

Annoncé lors de l’EVO 2025, Lucy, la netrunner charismatique de Cyberpunk : Edgerunners, va faire une entrée fracassante dans Guilty Gear Strive ! Ce crossover explosif, qui unit deux univers très différents, marque le retour tant espéré de ce personnage adoré.

La date de sortie est déjà fixée : le 21 août 2025, et elle clôturera le Season Pass 4 du jeu de combat.

Une bande-annonce courte mais intense, publiée par Arc System Works, dévoile Lucy dans toute sa splendeur : animation stylisée, mouvements acrobatiques et design fidèle à l’anime. Les fans ont immédiatement réagi avec passion sur les réseaux sociaux.

« OH MON DIEU JE VEUX JOUER », s’exclame l’un.
« C’est mon signe pour me mettre à Guilty Gear », écrit un autre.

💥 Autant dire que le retour de Lucy ne passe pas inaperçu.

Pour ceux qui l’auraient manquée, Cyberpunk: Edgerunners est une série animée Netflix encensée par la critique, située dans l’univers de Cyberpunk 2077. Elle suit David Martinez, un jeune rebelle de Night City, qui croise la route de Lucy, netrunner experte et mystérieuse. Le lien entre eux a marqué les spectateurs, contribuant au statut culte de la série.

Une saison 2 est d’ailleurs en préparation, preuve que l’impact d’Edgerunners ne s’estompe pas. En intégrant Lucy dans Guilty Gear Strive, CD Projekt Red et Arc System Works offrent un hommage vibrant à l’un des personnages les plus aimés de la licence.

Cyberpunk 2077 : un jeu qui renaît grâce à ses fans et ses mises à jour

Il faut se rappeler qu’au lancement, Cyberpunk 2077 était loin de faire l’unanimité. Mais grâce à un travail acharné de CD Projekt Red, le RPG a su se métamorphoser : extension majeure (Phantom Liberty), nombreuses refontes, correctifs, et améliorations de la qualité de vie.

Aujourd’hui, le jeu bénéficie d’une base de fans fidèle, et continue de briller même des années après sa sortie. Cette collaboration avec Guilty Gear n’est pas juste un coup marketing, c’est le fruit d’un univers vivant et étendu, soutenu avec soin.

Pour (re)découvrir Cyberpunk: Edgerunners, c’est par ici : Voir Edgerunners sur Netflix

Un DLC crossover qui redonne envie

Les réactions des joueurs ne laissent aucun doute : Lucy est un ajout rêvé. Son style, son histoire et son charisme collent parfaitement à l’esthétique flamboyante de Guilty Gear. Et ce genre de crossover IP, quand il est bien fait, ravive l’intérêt de plusieurs communautés à la fois.

🔥 « Voilà comment on fait un DLC crossover IP », résume un fan. Difficile de mieux dire.

Cyberpunk 2077, loin d’être oublié, continue d’étonner. Grâce à des extensions et des collaborations bien pensées, Lucy vient rappeler pourquoi cette licence continue de faire battre les cœurs des joueurs.

Source : EVO 2025

Crédit image à la une : Ayghan.com

