La plateforme Disney + va se poser en concurrence avec les autres plateformes de vidéo, Netflix en est un exemple, elle sera très prochainement à la disposition de tous.

Quand Disney + va-t-il sortir ?

C’est officiel : cette nouvelle plateforme canadienne, dédiée au visionnage de vidéo en streaming, sortira très bientôt au Canada. Si les personnes aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas ont déjà pu privilégier de ses services depuis l’année 2019, le 12 novembre, les Canadiens auront cet honneur le 24 mars 2020.

En effet, d’après leurs annonces antérieures la date qu’ils ont prévue était le 31 mars 2020, ils l’ont donc devancée d’une semaine. Disney + a aussi affirmé de fournir ses services l’été prochain dans les autres États d’Europe, notamment le Portugal, la Belgique.

Quels sont les tarifs d’abonnement à Disney + ?

Rappelons-le, Disney + fonctionne à peu près comme Netflix et Canal + série. Il existe un principe d’abonnement, c’est-à-dire que si vous souhaitez accéder à ses services de streaming, vous devriez vous abonner et payer mensuellement un prix fixe. Cette plateforme de vidéo propose diverses offres pour tous ses abonnés. Vous avez deux choix de paiement : soit vous l’effectuez par mois, et le tarif est de 6,99 €, soit vous le réglez annuellement pour un tarif de 69,99 €. Pour votre information, Disney + va signer un partenariat exclusif avec la plateforme Canal + pour un service SVOD sur satellite ainsi que sur les box internet.

Quels sont les films et séries proposés par Disney + ?

Il est infaisable de donner une liste exhaustive de tous les films et séries proposés par Disney +. Mais vous pouvez être sûr que Disney + expose surtout le cinéma familial, ce qui est son atout par rapport à Netflix. Avec cette plateforme, vous pourrez voir :

The Mandalorian ;

Alice in Wondeland ;

Titans ;

Treasure Island ;

Mary Poppins ;

Honey, I Shrunk the Kid ;

Camp Rock ;

Good Luck Charlie ;

The Suite Life ;

One Man Band ;

Iron Man ;

Un nouvel Espoir.

Bref, il y a encore un grand nombre de films, séries sans oublier les classiques de Disney, préparez-vous à vous abonner à Disney + pour en profiter.