FC Bruges – Paris Saint-Germain en Streaming : Comment regarder le match en direct ?

Ça y est, la Ligue des Champions est enfin de retour ! Le Paris Saint-Germain entamera cette nouvelle campagne européenne avec un déplacement sur le terrain du champion de Belgique, le FC Bruges. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de football.

VOIR BRUGES / PARIS EN STREAMING

Viser le sommet de l’Europe

Le Paris Saint-Germain figure parmi les formations les plus suivies pour cette saison en Ligue des Champions. Après deux saisons consécutives dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions, le club de la capitale est particulièrement attendu en ce début de saison.

Après un mercato fou, le PSG se positionne plus que jamais dans la peau d’un sérieux prétendant au titre. Suite aux arrivées de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et surtout Lionel Messi, Paris peut compter sur des joueurs de classe mondiale pour cette saison. À cela s’ajoute les plus anciennes stars comme Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria ou encore Marco Veratti. Avec tout cela, le vice-champion de France possède certainement l’un des meilleurs effectifs, si ce n’est tout simplement pas le meilleur effectif pour cette saison 2021-2022. Ainsi, les parisiens comptent bien aller décrocher ce premier sacre européen derrière lequel ils courent depuis maintenant près d’une décennie.

Mais le PSG doit se montrer prudent. En face, ils retrouvent le champion de Belgique qui ne va certainement pas se laisser facilement intimider sur ses terres. Le club belge dispose d’un bel atout offensif qui va essayer d’aller titiller la défense parisienne. Dans tous les cas, le match promet d’être passionnant.

FC Bruges – PSG : où regarder le match ?

Les droits de diffusion de la Ligue des Champions 2021-2022 reviennent à BeIN Sports. Néanmoins, une coopération avec Canal+ et RMC Sport permet à ces deux dernières de retransmettre les deux meilleures affiches de chaque journée. Evidemment, c’est le match d’ouverture du PSG qui a été choisi et le match sera diffusé en direct sur Canal+ et sur RMC Sport 1. Bonne nouvelle, toutes ces chaînes sont accessibles sur les offres Canal.

REGARDER LE MATCH SUR CANAL +

Le match de Ligue des Champions entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain se jouera ce mercredi 15 septembre 2021 au Stade Jan Breydelstadion de Bruges. Le coup d’envoi aura lieu à 21h, heure française, mais vous pouvez dès 19h suivre l’avant-match afin d’obtenir les infos de la rencontre.

Comment regarder FC Bruges – PSG en streaming ?

Dans le cas où vous ne serez pas devant votre téléviseur lors de la rencontre, vous pourrez parfaitement suivre le match en streaming. Pour cela, vous n’aurez qu’à souscrire à l’offre MyCANAL et vous pourrez regarder le match sur un ordinateur ou bien avec l’application mobile. Par ailleurs, l’offre Canal regroupant toutes les chaînes diffusant la Ligue des Champions, son offre digitale vous permettra de suivre l’intégralité de la compétition.

VOIR BRUGES / PARIS EN STREAMING