YouTube jette son YouTube Rewind aux oubliettes

Youtube Rewind est un récapitulatif vidéo lancé par YouTube tous les ans (en fin ou en début d’année). L’outil regroupe les meilleures vidéos de l’année, notamment les meilleurs clips ou encore les vidéos qui ont le plus attiré l’attention des internautes durant l’année.

Pas plus tard que le jeudi 7 octobre, la filiale de Google annonce au grand public qu’il met fin à son Rewind annuel étant donné que celui-ci déplait aux internautes.

YouTube Rewind a reçu énormément de critiques

Une chose est sure, les internautes détestaient YouTube Rewind. La preuve, ce rendez-vous annuel de la filiale de Google a été rejeté un grand nombre de fois. De plus, le service a reçu d’innombrables critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les forums de discussions, etc. Rappelons également que la Rewind 2018 a été la vidéo la plus « dislikée » de YouTube.

C’est d’ailleurs pour toutes ces raisons que la plateforme vidéo a choisi de dire adieu à Rewind. Le site a récemment fait une annonce officielle sur son compte Twitter : « Nous tenons à remercier tous les créateurs de vidéos qui se sont impliqués dans YouTube Rewind. Nous espérons voir vos propres Rewinds dans le futur. Nous allons recentrer toutes nos énergies pour vous célébrer, vous ainsi que toutes les tendances qui font briller YouTube via l’expérience différente et actualisée qu’il vous offre. »

À la vue de ce tweet, certains ont pensé que c’était une plaisanterie et ont jugé bon de demander confirmation à la firme. D’autres ont même demandé un YouTube Rewind — Last Edition, histoire de fêter les dix ans de ce rendez-vous annuel, mais aussi de l’enterrer comme il se doit. Cependant, YouTube refuse gentiment en disant « On a beaucoup aimé Rewind, mais il est maintenant temps de passer à autre chose. »

Fin de YouTube Rewind, début d’un nouveau projet

YouTube étant un des sites les plus visités de la toile, il est toujours à la quête de nouvelles idées pour satisfaire les internautes. D’ailleurs, la plateforme prend en considération l’avis ainsi que les idées de ses utilisateurs.

En 2020 (peut-être aussi à cause de la pandémie), YouTube a annulé son Rewind dans le but de prendre du recul, d’analyser la situation. Après 10 longs mois de réflexion, l’équipe a finalement décidé d’abandonner ce projet pour en développer un nouveau.

En effet, à l’annonce de la fin de Rewind sur les réseaux, ils ont ajouté : « Nous préparons quelque chose d’un peu plus interactif. » sans donner plus de détails.