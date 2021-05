Xiaomi Redmi 9 à un prix cassé sur Cdiscount

Vous êtes à la recherche d’un bon smartphone pas cher ? Cette offre va certainement vous intéresser ! Le Redmi 9 est maintenant à prix cassé sur Cdiscount. En effet, le smartphone d’entrée de gamme de la marque chinoise voit son prix chuter en dessous de la barre des 100 € pour un excellent rapport qualité-prix.

Le Xiaomi Redmi 9 à moins de 100 €

Sorti en été 2020, le Redmi 9 était déjà parmi les smartphones les plus abordables du marché. Un peu moins d’un an après sa sortie, son prix est descendu sous la barre des 100 €. En effet, le Redmi 9 ne coute que 99 € sur Cdiscount. A ce prix, vous aurez droit à un excellent smartphone d’entrée de gamme avec un design plutôt original. En somme, la boutique propose un excellent rapport qualité-prix pour tous ceux qui cherchent un smartphone correct et pas cher.

VOIR LA PROMO SUR CDISCOUNT

Quadruple caméra et grosse autonomie

Le Redmi 9 est un smartphone d’entrée de gamme très intéressant. Il embarque un écran Full HD+ de 6,53 pouces avec une encoche pour loger la caméra frontale. Cet écran permet alors une densité de pixel plutôt satisfaisante de 394 pixels par pouce.

A l’intérieur, l’on retrouve une puce MediaTek Helio G80 associée à une mémoire vive de 4 Go. Pour le stockage, vous aurez droit à 64 Go extensible par le biais d’une carte microSD.

Pour la photo, le Redmi 9 propose un module à quatre objectifs constitué de :

Un capteur principal de 13 mégapixels ouvrant à f/2,2,

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels,

Un appareil de 2 mégapixels pour le mode portrait,

Un capteur macro de 5 mégapixels.

A l’avant, l’on retrouve un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de f/2,0. Pour la vidéo, le smartphone peut filmer en Full HD à 30 images par seconde aussi bien avec l’appareil photo principal qu’avec la caméra selfie.

Le plus gros point fort du Redmi 9 réside certainement dans son autonomie. Nous avons ici droit à une grosse batterie de 5020 mAh. Grâce à cela, l’on pourra facilement dépasser une grosse journée d’utilisation, voire même atteindre les deux jours. Le smartphone est compatible avec la recharge rapide à 18 W, ce qui permet d’obtenir une charge complète en un peu plus d’une heure.

XIAOMI REDMI 9 SUR CDISCOUNT