Xiaomi officialise le déploiement de ses Redmi Note 9

Lors d’une prestation en ligne effectuée ce jeudi 30 avril, Xiaomi a officialisé le déploiement de ses Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro sur le marché international, dont notamment la France. Proposant surtout un excellent rapport qualité-prix, ces deux smartphones seront disponibles à la vente vers la mi-mai.

Le Redmi Note 9 : le plus abordable

Le Redmi Note 9 est le moins cher de ces deux nouveaux smartphones, ce qui en fait également le moins performant. Mais cela ne veut aucunement dire qu’il n’est pas intéressant. Ce smartphone est équipé d’un écran LCD Full HD+ de 6,53 pouces avec une petite bulle sur le coin en haut à gauche accueillant le capteur photo frontal.

À l’intérieur, le Redmi Note 9 est muni d’une puce MediaTek Helio G85 associée à 3 ou 4 Go de mémoire vive. Le stockage quant à lui est disponible en 64 Go et en 128 Go. Le tout est alimenté par une batterie de 5020 mAh.

Côté photo, l’on dispose d’un quadruple objectif dont un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un module avec objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, il est muni d’une caméra selfie de 13 mégapixels.

Xiaomi n’a pas encore annoncé le prix exact du Redmi Note 9 en France, mais le prix à l’international est de 183 euros hors taxes pour la version avec 3 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Pour la version en 4 Go/128 Go, le prix est de 229 euros HT. Ces prix peuvent donc varier selon les régions.

Le Redmi Note 9 Pro : le mieux équipé

Cette version embarque un plus grand écran de 6,67 pouces Full HD+ LCD avec cette fois-ci la petite bulle de l’appareil photo frontal placé en haut au centre. Selon le fabricant, le retour haptique est ici plus précis et plus réactif.

Il est animé par une puce Snapdragon 720G avec soit 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, soit 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie est quant à elle la même avec une capacité de 5020 mAh.

En ce qui concerne l’appareil photo, l’on trouve également 4 capteurs avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, l’on se remet à un capteur de 16 mégapixels.

Le prix international du Redmi Note 9 Pro est annoncé à 247 euros HT pour la version 4Go/64Go et 275 euros HT pour la déclinaison 6Go/128Go.