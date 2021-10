Xiaomi : la recharge à 120 W confirmée pour le Redmi Note 11

Faisant actuellement partie des marques de smartphone les plus vendues de la planète, Xiaomi ne recule devant rien pour offrir de la nouveauté. Pour son prochain Redmi, on a entendu beaucoup de rumeurs concernant une recharge à 120 W.

Grande nouvelle pour les amateurs du milieu de gamme de Xiaomi ! La firme vient d’annoncer que son Redmi Note 11 serait bel et bien économique et offrira une charge de 120 W. Pour cela, le smartphone sera doté de la nouvelle technologie HyperCharge. Très pratique pour les personnes ayant un emploi du temps serré, donc très peu de temps pour recharger la batterie de leur téléphone. Cette technologie permettrait de charger une batterie de 5000 mAh à 100 % en 20 minutes.

La série Redmi Note 11 bientôt officialisée

Peu de temps avant la date de sortie, les informations concernant le Redmi Note 11 tant attendu sont peu à peu divulguées. D’après ce que l’on a lu (oui ! la fiche technique est déjà disponible sur Weibo), il s’agirait d’un modèle de smartphone très performant qui surpasse tous ces prédécesseurs : écran LCD 120 Hz, ROM de 128 Go et RAM de 8 Go. Le modèle est équipé d’un capteur grand-angle de 50 Mpx au dos.

Son rapport qualité/prix serait également excellent. Le principe de la gamme Note de Xiaomi Redmi (depuis l’année 2015) est d’offrir à la clientèle des smartphones très puissants à petit prix. Cela fait aujourd’hui la notoriété de cette marque.

La technologie HyperCharge promise pour Xiaomi 11T Pro

En plus du Redmi Note 11, la firme chinoise promet la technologie HyperCharge sur un autre modèle de smartphone d’une autre gamme : le Xiaomi 11T Pro. Ce dernier sortira également dans les prochains jours et permettra aux fans de Xiaomi de profiter pleinement de la charge à 120 W.

Xiaomi compte démocratiser cette nouvelle technologie, de manière à ne pas réserver l’accès aux smartphones haut de gamme. C’est un moyen de fidéliser sa clientèle, d’attirer de nouveaux clients et de surpasser la concurrence.

Toutefois, pour que cette stratégie soit une totale réussite, il faudrait que la technologie HyperCharge soit bien accessible sur les smartphones Xiaomi vendus dans d’autres pays. Pour rappel, le Redmi Note 10 proposant la technologie de recharge à 67 W en Chine ne proposait qu’une recharge à 33 W en dehors du territoire asiatique. Cette faille a quelque peu terni le nom de la marque. Espérons que cela ne se reproduise pas pour le Redmi Note 11.