Xbox Game Pass : analyse détaillée Service en 2023

Le Game Pass s'est enrichi au fil des années, et il faut dire que l'année 2023 a été particulièrement riche pour les abonnés. Plutôt que de se baser sur des ressentis et impressions, nous avons décidé de faire un bilan chiffré de cette année autour du nombre de jeux Day One sortis dans le service, la valeur en euros ajoutée grâce aux titres intégrés, les moyennes Metacritic, la durée de disponibilité pour les jeux quittant le Game Pass, et enfin quelles sont les éditeurs qui ont le plus soutenu le catalogue cette année.

Diversité et quantité pour un catalogue toujours aussi riche

Cette année, près de 140 jeux ont été ajoutés au catalogue Game Pass, certains exclusivement sur le PC Game Pass, d’autres pour Xbox consoles et Cloud. La balance entre grands éditeurs et petits producteurs est également intéressante et permet une grande variété de genres dans le catalogue.

La qualité comme ligne directrice

Au-delà d’offrir une large gamme de genres, le Game Pass peut se vanter d’avoir de bons jeux. En effet, après avoir passé en revue chaque titre sorti en 2023 sur le service, il en ressort que la note moyenne des jeux Game Pass sur Metacritic est de 77.60/100.

Les meilleurs jeux Game Pass de 2023

Grand Theft Auto 5 : 97/100

: 97/100 GoldenEye 007 : 96/100

: 96/100 Against The Storm : 95/100

: 95/100 Celeste : 94/100

: 94/100 Chicory : A Colorful Tale -90/100

-90/100 Quake II : 90/100

: 90/100 Hi-Fi Rush : 89/100

: 89/100 Sea Of Stars : 89 /100

: 89 /100 Cocoon : 89 /100

: 89 /100 Dead Space : 89 /100

En triant les sorties de jeux en 2023 par note sur Metacritic, on constate que plus de 40% des jeux sortis ont été notés entre 80 et 89, et 40% d’entre eux ont été notés entre 70 et 79.

Une valeur ajoutée de plus de 5000€ en 2023

Le prix du Xbox Game Pass Ultimate étant fixé à 14.99€ par mois, il inclut l’accès au catalogue Xbox Game Pass, PC Game Pass, EA Play et la possibilité de jouer en ligne sur consoles. En additionnant le prix de chaque jeu sorti dans le Game Pass en 2023, nous avons constaté que la valeur totale du catalogue pour cette année était de 5095.31€, alors que le prix public de l’abonnement Ultimate est de 179.88€.

Entre les gros blockbusters et les jeux indépendants, le prix moyen pour un jeu Game Pass en 2023 était de 36.66€. Le catalogue a même accueilli deux jeux dont la valeur dépassait les 80€.

Les Day One : un atout majeur pour le service

En 2023, plus de 80 jeux ont été lancés sur Xbox Game Pass et PC Game Pass simultanément avec leur sortie commerciale , marquant un tournant important pour le service.

, marquant un tournant important pour le service. Cette année, au total, 86 jeux ont fait leur entrée dans le Game Pass dès le jour de leur sortie (Day One).

Durée de disponibilité des jeux sur le Game Pass

Pour chacun des jeux qui ont quitté le Game Pass tout au long de l’année 2023, il ressort que, en moyenne, un jeu reste disponible dans le catalogue pendant 561 jours, soit 18 mois. La médiane est de 408 jours, ce qui signifie qu’en terme de volume, la moitié des jeux retirés en 2023 sont restés moins longtemps que cela. Parmi les 142 jeux sortis dans le Game Pass en 2023, seulement un a été retiré durant la même année.

Le futur s’annonce prometteur pour le Game Pass

Le nombre de titres ajoutés au Game Pass devrait encore augmenter dans les années à venir, notamment grâce à l’ acquisition récente d’Activision Blizzard King par Microsoft .

. En 2023, le rapport entre les jeux ajoutés et retirés du service est en faveur des entrées, avec 142 jeux ajoutés contre 122 retirés.

Le Game Pass continue donc de s’étoffer et d’offrir une expérience toujours plus riche et diversifiée à ses abonnés. Avec un tel bilan pour l’année 2023, il sera intéressant de voir comment le service évoluera dans les années à venir et si la tendance se poursuit.

