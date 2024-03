Xbox Game Pass : quatre jeux gratuits pour ce week-end, c’est énorme

Quatre jeux gratuits sur Xbox Game Pass pour un week-end de folie

Les abonnés au Xbox Game Pass ont de quoi se réjouir ce week-end avec l’arrivée de quatre jeux gratuits dans le cadre des célèbres Free Play Days. Au programme, des franchises légendaires et variées pour tous les goûts. Découvrons ensemble ce que Microsoft nous réserve pour ce week-end riche en divertissement.

Les titres offerts : du légendaire au novateur

Ce week-end, les abonnés au Xbox Game Pass Core et Xbox Game Pass Ultimate pourront découvrir gratuitement quatre jeux aux univers divers et captivants.

Dragon Ball FighterZ

Battlefield 2042

South Park : Le Bâton de la Vérité

South Park : L’Annale du Destin

Des licences cultes et attendues

Fidèle à sa tradition, Microsoft continue d’étoffer son catalogue avec des jeux qui ont marqué l’histoire du gaming. Ainsi, on peut s’attendre à retrouver régulièrement sur le service d’abonnement de Microsoft des titres emblématiques comme Diablo 4 ou encore The Quarry, dont la version spéciale Ark : Survival Ascended vient élargir l’horizon narratif. En mars 2024, le Game Pass signe donc l’arrivée de licences phares de Blizzard et bien d’autres surprises.

Une offre renouvelée et diversifiée

Chaque mois, le Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux à découvrir pour varier les plaisirs. En mars 2024, par exemple, les abonnés ont pu profiter d’une palette de titres hétéroclites : du thriller horrifique The Quarry au jeu coopératif de simulation Lightyear Frontier, en passant par le mythique MLB The Show. La liste ne cesse de s’allonger, offrant ainsi aux joueurs l’opportunité de vivre des aventures uniques et variées sans se ruiner.

Les Free Play Days : une fenêtre sur le gaming illimité

En proposant régulièrement de jouer gratuitement à certains jeux via ses Free Play Days, Microsoft permet à ses abonnés de tester de nouvelles expériences sans frais supplémentaires. L’offre évolue constamment et offre ainsi l’occasion de découvrir des perles rares ou des nouveautés prometteuses, que ce soit pour un week-end ou plus longtemps. C’est également le moyen idéal pour prendre une décision éclairée avant d’investir dans un titre, en le testant directement sur la plateforme qui lui est dédiée.

Comment profiter des jeux gratuits ?

Être abonné au Xbox Game Pass Core ou Xbox Game Pass Ultimate

Consulter régulièrement les annonces concernant les Free Play Days

Télécharger et jouer aux jeux proposés pendant la période spécifiée

Pourquoi le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass offre un accès illimité à une sélection de jeux triés sur le volet pour un tarif mensuel abordable. Cette formule séduit de plus en plus de joueurs, qui apprécient la diversité et la qualité des titres proposés. En outre, le fait de pouvoir tester certains jeux gratuitement lors des Free Play Days représente un atout supplémentaire et permet d’éviter les déceptions liées aux achats impulsifs.

Conclusion : un week-end placé sous le signe du jeu vidéo

Ce week-end s’annonce donc riche en émotions pour les abonnés au Xbox Game Pass avec l’arrivée de quatre nouveaux jeux gratuits. Des licences légendaires aux expériences inédites, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies.

