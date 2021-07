Windows 11 : toutes les nouveautés du nouveau système d’exploitation de Microsoft

Microsoft a présenté récemment Windows 11, la nouvelle version de son système d’exploitation. Première mise à jour majeure de l’OS depuis la sortie de Windows 10 en 2015, cette nouvelle itération apporte de nombreux changements qui vont donner un coup de jeune au système. Microsoft vie également à accroître la productivité des utilisateurs avec un environnement plus simple à prendre en main. Pour avoir un petit aperçu, voici un tour des nouveautés apportées par Windows 11, la nouvelle recrue pour venir concurrencer Apple et son MacOS Big Sur.

Une nouvelle interface

La première grande nouveauté de Windows 11 réside évidemment au niveau du design de l’OS. Microsoft a opté ici pour une interface beaucoup plus organisée et plus harmonieuse que ce que l’on pouvait trouver auparavant. Tout d’abord, l’on assiste à une nouvelle disposition des éléments de la barre des tâches. Les applications ainsi que le bouton « Démarrer » se situent désormais au centre de cette barre.

Il en est de même pour le menu « Démarrer » qui a aussi été recentré. Sur celui-ci, l’on peut retrouver les documents récemment ouverts dans la suite Microsoft 365, et cela même sur d’autres appareils autres que Windows.

L’on assiste à davantage d’animations qui offrent un rendu bien plus fluide que sur les versions précédentes. Les fenêtres disposent aussi de coins arrondis qui offrent un aspect plus attractif selon les goûts. Enfin, l’on assiste à une véritable variété de thèmes dont notamment l’arrivée tant attendu du mode sombre sur la plateforme.

Le nouveau Microsoft Store

Le Microsoft Store a toujours suscité un intérêt limité auprès des utilisateurs (et même des développeurs). Sur Windows 11, le boutique d’applications bénéficie non seulement d’un changement esthétique, mais aussi d’une refonte dans l’organisation des applications, jeux et films. Ceux-ci seront alors organisés par catégories et les options de recherche ont été enrichies.

La boutique regroupera non seulement les applications UWP de Windows 10 mais également les anciennes applications en Win32. Cela permettra alors de retrouver toutes les applications dont on a besoin sur le Store. En ce qui concerne les films, l’on pourra y retrouver des services tierces comme Disney+.

Les Widgets

De plus en plus présents sur les plateformes concurrentes, les widgets renaissent également sur Windows 11. Un espace widgets hautement personnalisable est dorénavant accessible sur un panneau latéral. Ce dernier peut alors être modifié selon les goûts et intérêts de l’utilisateur. Chaque widget pourra alors soit afficher des informations comme la météo ou les actualités, ou bien rediriger vers des applications comme le calendrier.

Le multitâche amélioré

Windows 11 apporte également des améliorations au multitâche pour une meilleure productivité. Celui permet d’afficher jusqu’à trois fenêtres côte à côte ou suivant l’agencement désiré. Cette organisation des fenêtres pourra ensuite être réduite dans la barre des tâches puis restaurée comme s’il s’agissait d’une seule fenêtre. Cela se produit automatiquement lorsque l’on d’ébranche puis rebranche un moniteur secondaire.

Cette fonction de sauvegarde est également présente au sein des bureaux virtuels. L’agencement se conserve sur chaque bureau de telle sorte que l’on puisse définir un modèle spécifique pour chaque type d’utilisation. De plus, cette sauvegarde pourra être utilisée sur un autre appareil, par exemple d’un PC portable à une tablette.

De nouvelles fonctionnalités

Windows 11 apporte également un lot de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour révolutionner l’expérience utilisateur.

Intégration de Microsoft Teams

Microsoft Teams, la plateforme de visioconférence de la firme de Redmond est dorénavant intégrée directement à Windows. Accessible via un bouton sur la barre des tâches, celle-ci supportera les appels, chat et visioconférence avec une interface simplifiée. De plus, l’outil est compatible avec les autres OS tels que iOS et Android.

Le support des applications Android

Un autre point fort de cette nouvelle version de Windows est la compatibilité officielle avec les applications Android. Cela s’effectue via la boutique d’Application Amazon App Store, une belle alternative au Google Play Store. Ainsi, les utilisateurs de Windows 11 pourront installer toutes les applications de la boutique directement sur leur PC.

Un espace pour les joueurs

Les gamers ne seront pas en reste avec Windows 11. Le nouvel OS prend en charge non seulement DirectX 12 Ultimate mais également la technologie Direct Storage ainsi que de l’Auto HDR, toutes deux provenant de la console Xbox. L’ensemble offrira alors une image en haute résolution avec un taux de rafraîchissement élevé tout en réduisant le temps de latence. A part cela, l’on pourra aussi accéder au Xbox Game Pass pour PC et au Xbox Game Pass Ultimate pour obtenir un large catalogue de jeux.

Quand sortira Windows 11 ?

Cette présentation affirme également Windows 11 sortira officiellement cet automne. Le successeur de Windows 10 sera alors disponible sous la forme d’une mise à jour gratuite pour les PC sous Windows 10, 8 ou 7. Les nouveaux ordinateurs nécessiteront néanmoins l’achat d’une licence Windows.