Waze : des trajets moins angoissants avec Headspace

Pour la plupart d’entre nous, il n’y a rien de plus stressant qu’un trajet en voiture en plein centre-ville. Pour un conducteur, le simple fait de traverser une route encombrée peut être source de nervosité. Par ailleurs, que ce soit pour le conducteur ou les passagers, il est toujours frustrant de rester plusieurs minutes, voire plusieurs heures, dans les embouteillages.

En vue de cette situation qui touche plus de 80 % des conducteurs d’automobiles dans le monde entier, Waze adopte « Headspace », une application de méditation qui aiderait ces derniers à se relaxer tout en conduisant.

Une alliance marquante pour la Journée mondiale de la santé mentale

Pour rappel, la journée mondiale de la santé mentale est célébrée tous les ans le 10 octobre. Quant au partenariat de Waze avec la compagnie Headspace, il a été annoncé le mardi 12 octobre, ce qui n’est pas une simple coïncidence. En effet, l’expérience de relaxation lors de la conduite a été pensée dans le cadre de la lutte contre la maladie mentale.

Vous ne savez peut-être pas, mais de simples angoisses qui surviennent au quotidien peuvent provoquer une atteinte grave au cerveau. Ainsi, le simple fait de s’impatienter lors des bouchons ou encore d’interagir avec les autres conducteurs peut occasionner une maladie mentale.

D’ailleurs, les médecins rencontrent très souvent des cas dans ce genre dans le cadre la psychiatrie. Heureusement, grâce à Waze et Headspace, nous pourrons désormais user de la technologie pour surmonter le stress lors de la conduite.

Une expérience de conduite plus relaxante avec Headspace et Waze

Pour rappel, Waze fait partie des applications de navigation les plus connues, mais également les plus utilisées aux États-Unis, en Europe et dans plusieurs autres pays. Jusqu’ici, la firme a toujours proposé un accompagnement satisfaisant. Cependant, pour une meilleure expérience, elle s’est associée à Headspace, un service qui se spécialise dans la méditation et la pleine conscience.

Pour exploiter cette alliance au maximum à l’avantage des conducteurs, Waze propose un nouveau thème pour aider ces derniers à évacuer leur stress au volant. Chaque conducteur utilisant l’application pourrait par exemple choisir entre les cinq humeurs suivantes : heureux, lumineux, conscient, ouvert et plein d’espoir. Ces humeurs seront bien évidemment accompagnées de sons et d’images créant une atmosphère propice au calme et la bonne humeur lors de la conduite.

De plus, Eve Lewis Prieto, directrice de méditation et professeure de pleine conscience chez Headspace pourront donner des instructions de navigation personnalisée lors de l’utilisation du nouveau thème de Waze.