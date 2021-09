Watch Together, une bêta d’intégration YouTube dans Discord

Si vous êtes un utilisateur de Discord et que vous êtes déçu du fait que Google ait brusquement fermé les célèbres bots musicaux Rythm et Groovy, bonne nouvelle ! Le service chat commence déjà à tester une intégration YouTube baptisée « Watch Together » ou regarder ensemble. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux membres de la plateforme de regarder légalement des vidéos YouTube ensemble.

L’intégration de YouTube est pour l’instant disponible sur quelques serveurs Discord dans le cadre de ce qui semble être un nouveau test de collaboration entre la plateforme vidéo et Discord. Il y a 10 mois de cela, ce dernier a lancé le test d’une fonctionnalité similaire qui avait disparu et refait aujourd’hui surface. Cela laisse croire que la société a décidé de re-prioriser cette fonctionnalité particulière suite aux récents arrêts des robots musicaux.

Watch Together de Discord à l’essai

La nouvelle fonctionnalité Watch Together est très similaire à la fonctionnalité de partage d’écran habituelle de Discord, avec en prime des intégrations YouTube plus spécifiques. À côté des options de partage de vidéo d’écran, vous verrez le bouton pour lancer Watch Together. Il a été spécialement mis au point pour YouTube, offrant aux membres du serveur Discord de créer et de contrôler une liste de lecture.

La fonctionnalité vous offre la possibilité de mettre un certain nombre de vidéo YouTube en file d’attente en recherchant ou en collant un lien vers la vidéo d’origine. Vous pourrez aussi autoriser ou interdire aux autres membres du serveur de la messagerie instantanée d’intégrer leurs propres vidéo. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à activer un bouton à distance. Même si Watch Together ne ressemble pas aux bots musicaux Groovy et Rythm, il peut vous servir à écouter de la musique via YouTube dans Discord.

Une expérience encore limitée

Comme la fonctionnalité est encore en phase de test, Discord avertit que lors d’une première utilisation, vous pourrez voir et entendre des publicités. D’ailleurs, cette expérience de co-watching est pour le moment testée sur des serveurs limités de Discord.

Une version bêta plus large sera ensuite lancée sur les petits serveurs. Dans les prochaines semaines, elle proposera une plus large disponibilité. Selon le rapport de The Verge, Discord vise provisoirement à déployer la fonction « Watch Together » à tous les utilisateurs.

Il va sans dire que les feebacks de cette bêta seront des indicateurs clés sur le déploiement ou non de l’application.