Waltio : Un outil comptable d’aide à la déclaration des cryptomonnaies en France

Waltio constitue actuellement le leader de la déclaration des cryptomonnaies en France. Il s’agit d’un outil développé pour faciliter le calcul des plus-values des cryptomonnaies pour les résidents fiscaux en France. Cela permettra alors de faciliter la déclaration fiscale sur les gains obtenus grâces aux cryptodevises.

Les difficultés liées à la fiscalité des cryptomonnaies

Les utilisateurs de cryptomonnaies savent pertinemment à quel point le calcul de ces gains imposables peut s’avérer difficile. Généralement, les échanges s’effectuent sur différentes plateformes appelées brokers avec des transferts compte à compte. Ensuite, les investisseurs stockent leurs jetons sur des portefeuilles assez difficiles à tracer.

L’application du régime fiscale pour les investisseurs en cryptomonnaies est assez complexe. Elle nécessite non seulement de bonnes connaissances juridiques mais également des sérieuses compétences techniques. Le problème réside surtout dans le calcul du montant imposable. En effet, il faudra tenir compte de la valeur totale du portefeuille à chaque fois que l’on effectue une opération imposable.

Comment ça fonctionne ?

Waltio est un outil d’aide à la déclaration fiscale pour les crypto-monnaies. Il s’agit en réalité d’un assistant fiscale spécialisé. Avec l’outil, vous pourrez accéder à l’historique de vos transactions ainsi que les dépôts et les retraits sur vos différents comptes.

Tout cela permettra à Waltio de calculer les gains à déclarer et par conséquent les sommes imposables. Vous n’aurez plus alors qu’à déclarer vos plus-values et payer les impôts correspondants.

L’assistant fiscal Waltio accompagne actuellement des centaines de contribuables français pour effectuer leur déclaration fiscale. L’outil prend en charge la majorité des cryptomonnaies comme le Bitcoin, Ethereum et de nombreux autres. En tout, plus de 3 500 cryptodevises et l’ensemble des plateformes d’achat de crypto-monnaies (Coinbase, Binance, Kraken, BitPanda..) sont répertoriées dans la base de données de Waltio.

Pourquoi choisir Waltio ?

Waltio se positionne actuellement comme la référence dans la déclaration des cryptoactifs en France. En choisissant cet assistant fiscal, vous pourrez gagner plusieurs heures en évitant les longs et fastidieux calculs.

De plus, l’utilisation d’un tel outil vous aidera à éviter les erreurs qui risquent de coûter très cher. En effet, vous ne risquerez pas d’omettre certains gains imposables qui pourraient engendrer des poursuites pénales. Vous ne risquerez pas non plus de payer des impôts sur des sommes non imposables.

