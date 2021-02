Netflix fait partie des plateformes de visionnage de contenu vidéo les plus populaires du moment. De base, Netflix est accessible uniquement depuis les États-Unis. La plateforme a cependant évolué et offre actuellement des programmations exclusives dans certains pays.

En d’autres termes, la restriction géographique imposée par Netflix s’est appliquée aux autres pays où la plateforme diffuse ses programmes.

Les services de VPN permettent cependant de contourner ces restrictions géographiques et d’accéder à l’intégralité des programmations diffusées sur Netflix. Ainsi, quel VPN télécharger pour regarder Netflix à l’étranger?

Les VPN se chargent de dissimuler votre adresse IP, ce qui vous rend totalement invisible sur le net. Une adresse IP étant géolocalisée et enregistrée dans un pays précis, l’utilisation de VPN permet de changer continuellement d’adresse et donc de pays.

Cela permet entre autres de débloquer les services exclusifs à un pays, en l’occurrence Netflix. Les VPN permettent également de visionner sans coupure l’intégralité des films et séries disponibles sur la plateforme.

Si vous souhaitez revoir vos films et séries préférés, une fonctionnalité de téléchargement en P2P est également proposée par de nombreux fournisseurs de réseau VPN. Cela vous garantit un téléchargement rapide, sécurisé et anonyme de vos programmations Netflix.

Dans la panoplie des fournisseurs de VPN, privilégiez ceux qui disposent d’un nombre important de serveur aux États-Unis. Cela permet directement d’accéder à l’intégralité du catalogue de Netflix, car votre adresse IP sera enregistrée aux États-Unis. Optez également pour les fournisseurs proposant une connexion en simultanée sur plusieurs appareils, dont des appareils mobiles.

Top 5 des VPN pour regarder Netflix

ExpressVPN

ExpressVPN est l’un des meilleurs fournisseurs VPN du moment. Sur un total de 3000 serveurs répartis dans 94 pays différents, ExpressVPN dispose de 26 hébergements de serveurs aux États-Unis. ExpressVPN dispose du plus large choix de programmation Netflix, avec 19 catalogues incluant celui des États-Unis. Ce service de VPN permet entre autres de partager la connexion sur 5 écrans en simultané. ExpressVPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android.

SurfShark

SurfShark est un autre fournisseur de VPN dont la réputation n’est plus à faire. Ce fournisseur dispose de 1000 serveurs hébergés dans 61 pays. Aux États-Unis, SurfShark dispose de 24 serveurs, ce qui en fait un outil approprié pour profiter des programmes de Netflix. SurfShark permet, entre autres, d’accéder à 14 catalogues Netflix, dont celui des États-Unis. Le gros point fort de SurfShark par rapport à ses concurrents est qu’il permet un partage de connexion en illimité.

NordVPN

NordVPN dispose de 1600 serveurs basés aux États-Unis, sur un total de 5500 serveurs dans le monde entier. La fonctionnalité SmartPlay de NordVPN garantit une expérience de streaming sans bavure ni coupure. NordVPN permet à 6 appareils de se connecter en simultané à un compte. Grâce à NordVPN, vous avez accès à 7 catalogues Netflix, y compris celui des États-Unis.

CyberGhost

Après NordVPN et Private Internet Acces, CyberGhost est le fournisseur de réseau VPN ayant le plus de serveurs basés aux États-Unis avec 1100 serveurs. CyberGhost dispose entre autres de plus de 5800 serveurs dans plus de 90 pays. C’est également l’un des rares fournisseurs de VPN à proposer un essai gratuit de 45 jours, durant lesquels vous êtes remboursé en cas d’insatisfaction. CyberGhost propose également une utilisation simplifiée pour permettre à tous de profiter de ses services. Avec CyberGhost, il est possible de connecter 7 appareils en simultané et de profiter de 4 catalogues Netflix, incluant Netflix US.

Private Internet Access

Private Internet Access est un VPN qui dispose de 1500 serveurs basés aux États-Unis et qui propose une bande passante illimitée. Partagez votre connexion sur 10 appareils sécurisés par Private Internet Access et profitez en famille des meilleurs programmes de Netflix. Private Internet Access vous donne accès à l’intégralité du catalogue US de Netflix.

Lire également : Les 9 meilleurs VPN Netflix pour regarder des séries et films [2021]

S’il ne fallait en retenir qu’un seul pour visionner Netflix, SurfShark est le fournisseur VPN à télécharger pour regarder Netflix à l’étranger. Si le nombre de serveurs de Surfshark est plutôt limité, c’est dans le nombre de catalogues Netflix et le partage de connexion en illimité qui fait que SurfShark se démarque de ses concurrents.