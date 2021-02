Votre Mac a-t-il besoin d’un antivirus? La meilleure protection contre les logiciels malveillants

Bien que certaines personnes pensent que le système d’exploitation (SE) Mac d’Apple est plus sûr que Windows, c’est un mythe. Selon les experts, Mac OS X n’est pas mieux conçu du point de vue de la sécurité. Windows est tout simplement plus populaire et “les cybercriminels veulent frapper le plus grand groupe”, affirme M. Stelzhammer. “Concevoir un logiciel malveillant pour Windows vous donne plus de victimes”.

Selon StatCounter, les différentes versions du système d’exploitation Windows représentaient 77,1% des utilisateurs d’ordinateurs dans le monde en mars 2020, Mac OS X ne représentant que 18,3% des utilisateurs.

Ai-je besoin d’un logiciel antivirus pour Mac ?

Selon Stelzhammer, les utilisateurs de Mac ont tendance à croire, sans fondement, que leur ordinateur les protège mieux que ceux qui utilisent Windows. “Les Mac sont tout aussi vulnérables que les machines Windows”, dit-il. Les attaques en ligne “peuvent toucher Windows, Mac, Android, iOS, et tout ce qui a un navigateur dessus”, poursuit-il, “même votre réfrigérateur connecté à Internet”.

Comment acheter un logiciel antivirus pour Mac ?

Dans votre recherche du meilleur logiciel antivirus pour votre Mac, suivez les étapes suivantes :

Choisissez un programme antivirus : Une bonne sécurité sur Internet exige en partie le choix d’un bon programme antivirus. Recherchez un programme qui détecte et supprime les virus, les logiciels espions, les courriels hameçons, les vers et autres menaces. Un logiciel antivirus doit aussi être facile à utiliser et avoir les caractéristiques dont vous avez besoin sans vous ruiner. Pour commencer, consultez nos listes du meilleurs logiciels antivirus, payant mais aussi gratuit, pour votre Mac de 2021. Tous ces produits sont efficaces et fiables. Bien que certaines entreprises offrent des programmes antivirus gratuits, ils protègent généralement un nombre réduit de périphériques, fonctionnent sur un nombre réduit de systèmes d’exploitation et identifient et suppriment moins de menaces en ligne.

Envisagez de créer un compte : Lorsque vous achetez un logiciel antivirus en ligne, on vous demandera probablement de créer un compte. Cela vous permettra de régler divers paramètres liés à la confidentialité, aux appareils que vous protégez, à votre abonnement et à votre mode de paiement. La création d’un compte vous permettra également de recevoir des notifications de mises à jour de logiciels.

Téléchargez le logiciel antivirus : Téléchargez et installez votre logiciel antivirus sur votre Mac de la même manière que pour tout autre type de programme. Certains programmes antivirus sont fournis sur des DVD ou d’autres supports physiques, et sont accompagnés de leurs propres instructions d’installation.

Consentez à l’accord de licence : Pour utiliser le logiciel que vous avez installé, vous devrez consentir à l’accord d’utilisation ou de licence.

Redémarrez votre ordinateur si nécessaire : Si vous utilisiez un autre logiciel antivirus que vous avez désinstallé ou un essai gratuit de votre nouveau logiciel, vous devrez redémarrer votre ordinateur pour que votre nouveau logiciel commence à fonctionner.

Analysez votre ordinateur à la recherche de virus : Une fois que votre nouveau logiciel antivirus est installé, vous devez effectuer une première analyse pour détecter les virus et autres logiciels malveillants. Si vous avez beaucoup de fichiers sur votre ordinateur, l’analyse initiale peut prendre une heure ou plus. Le logiciel vous indiquera combien de temps durera l’analyse et si vous pouvez utiliser votre ordinateur pendant ce temps. Les analyses ultérieures ne prennent généralement que quelques minutes.

Mettez à jour le programme antivirus si vous y êtes invité : Le logiciel antivirus se met automatiquement à jour avec les nouvelles définitions de virus et les nouvelles fonctions de sécurité. Cela se produit généralement plusieurs fois par jour sans interrompre ce que vous faites sur votre ordinateur. Si une nouvelle version de votre logiciel antivirus est publiée, vous devrez l’installer manuellement.