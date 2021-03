Vivo X51 : le smartphone à la gimbal intégrée

Afin d’améliorer le rendu sur nos vidéos, beaucoup d’entre nous usent de stabilisateurs. Une utilisation devenue courante de nos jours. Néanmoins, elle reste limitée car souvent encombrants et difficiles à transporter (cadrant, pied), ces derniers peuvent par moment embêter, en dépit de toute leur efficacité.

Que diriez-vous si un fabricant de téléphone était parvenu à intégrer dans son module photo un stabilisateur miniature ? Incroyable non ? C’est pourtant bien ce qu’à mis en place VIVO dans son Vivo X51.

Visant principalement l’Asie du sud, la société fondée par Shen Wei déboule désormais sur le marché français avec plusieurs smartphones.

En chef de file, le Vivo X51 et sa gimbal miniaturisée directement intégrée au bloc photo, une révolution. Jusqu’ici, la stabilisation optique se contentait de compenser les mouvements sur 2 axes. Dorénavant, grâce à la gimbal intégrée, l’optique est stabilisé sur un troisième axe. À l’aide d’aimants, le capteur est rendu mobile. Ce dernier compense de manière active les mouvements de l’utilisateur.

Ce système révolutionnaire offre plus d’amplitude permettant de corriger des mouvements allant jusqu’à 3°, là où un module classique ne dépasse rarement le degré de correction. Une amélioration qui permet de suivre avec moins de tremblement le sujet filmé, et facilite l’utilisation du zoom.

Une manière de continuer de jouer les réalisateurs avec un matériel bien moins encombrant et plus discret. En mode photo, le système neutralise avec plus de réussite le « flou de bougé », dû à ces petits mouvements juste avant le flash qui peuvent gâcher une photo.

D’autres améliorations à venir

Motivé à l’idée de progresser sur son innovation, VIVO a annoncé la mise en place d’un partenariat avec la marque d’optique ZEISS. Le fabricant d’optique de précision et VIVO travaillent main dans la main depuis le mois de décembre 2020. Les premiers résultats de leurs travaux communs seront dévoilés sur la prochaine série de Smartphones proposés par VIVO ; la X60, prévue cette année. Une collab’ à suivre de près !